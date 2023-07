Colírio inovador devolve visão para  adolescente portador de condição rara

Um adolescente identificado como Antonio Vento Carvajal, de 14 anos, diagnosticado com Epidermólise Bolhosa (EB), voltou a enxergar após passar por tratamento com colírio desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Miami, nos EUA, de acordo com a agência Associated Press (AP). As informações são da CNN Brasil

Antonio nasceu com epidermólise bolhosa distrófica – doença caracterizada pela formação de bolhas ou vesículas que surgem espontaneamente pelo corpo. A condição do jovem é causada por mutações em um gene que ajuda a produzir uma proteína chamada colágeno 7, que mantém unidas a pele e as córneas.

O tratamento ao qual Antonio foi submetido, chamado Vyjuvek, usa um vírus da herpes inativado para fornecer cópias funcionais desse gene. O colírio utilizado para fazer o adolescente voltar a enxergar foi adaptado a partir um gel experimental de terapia genética que Antonio utilizava para tratar as bolhas pelo corpo.

*Com informações da CNN

