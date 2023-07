Prédio em que Maísa Silva estava pega fogo na Zona Norte de Recife

O prédio em que a atriz Maisa Silva estava na Zona Norte de recife, sofreu um incêndio em um apartamento do 26º andar e assustou os moradores. As informações são do g1

Sete pessoas estavam no local quando as chamas tiveram início, por volta das 10h. Três amigas, dentre as quais Maísa, conseguiram sair do imóvel. Uma babá retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência, carregando ele no colo.

Outros dois jovens permaneceram dentro do apartamento, aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, já que havia fogo e fumaça na sala, por onde eles teriam que passar.

Por volta das 11h30, os dois foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma das pessoas foi levada para um hospital particular na Zona Norte da cidade. Um cachorro também foi resgatado.

Em entrevista à TV Globo, o major Serafim, do Corpo de Bombeiros, disse que havia muitas chamas no imóvel e que a equipe teve, inclusive, dificuldade de controlar o fogo.

Ainda de acordo com o major, os dois jovens que ficaram presos no apartamento estavam bem quando foram retirados, mas, por uma questão de verificação de segurança, os dois foram encaminhados para hospitais.

