Vocalista do Iron Maiden tem presença confirmada no Campus Party Amazônia

O governador Wilson Lima esteve, neste sábado (29), na 15ª edição da Campus Party Brasil, em São Paulo, para reforçar o convite para a Campus Party Amazônia, que será realizada em Manaus, de 11 a 15 de outubro. Na ocasião, foi anunciado que a edição amazônica da maior experiência tecnológica em internet, jogos, educação e empreendedorismo do mundo terá como principal palestrante o vocalista da banda Iron Maiden e empreendedor Bruce Dickinson.

“E a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando do vocalista do Iron Maiden. É alguém que tem muito a contribuir, alguém que tem uma bagagem e deve falar sobre drones, aeronaves que poluem menos o meio ambiente. Então, quanto mais a gente tiver pessoas falando sobre sustentabilidade e conhecendo, sobretudo, a Amazônia, melhor para a gente ter mais força nessa luta nossa pela sustentabilidade”, destacou Wilson Lima.

Além de vocalista de uma das bandas heavy metal mais influentes do mundo, Bruce Dickinson tem experiências em negócios, empreendedorismo, mentoria e pensamento criativo com amplo conhecimento nos setores aéreo, cervejeiro, cinematográfico, por exemplo, sendo ainda um exímio orador e compartilhador de seus conhecimentos.

A Campus Party Amazônia será realizada no Studio 5 Shopping e Convenções, zona sul de Manaus. Segundo o governador, esta será uma grande oportunidade de mostrar o potencial do Amazonas para se tornar referência, ao aliar tecnologia e desenvolvimento sustentável, além de atrair investimentos e de gerar soluções para demandas do estado, como a melhoria da conectividade.

Wilson Lima lembrou, ainda, que a Zona Franca de Manaus abriga uma grande quantidade de empresas de perfil tecnológico e destacou que a #CPAmazônia deixará um legado para as escolas públicas do estado, com a montagem de estruturas para que os alunos tenham acesso a tecnologias, a exemplo dos 51 Laboratórios Makers que o Governo do Amazonas já entregou em unidades de ensino da rede estadual.

“Esse é um momento muito importante, porque é um evento que atrai pessoas do Brasil e do mundo todo e uma oportunidade para poder conhecer um pouco mais da Amazônia. Muita gente conhece a floresta, mas pela copa das árvores e não conhece suas verdadeiras raízes. Então é importante estar no Amazonas e, principalmente, um evento como esse estar trabalhando aqui as tecnologias para o futuro”, declarou Wilson Lima.

A Campus Party Amazônia foi anunciada pelo próprio governador na edição do evento em Brasília, que aconteceu no início de abril. A versão amazônica do evento está sendo planejada para o Amazonas conforme já acontece no Distrito Federal, Paraná, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Campus Party em São Paulo

A 15ª edição da Campus Party Brasil começou na terça-feira (25/07) e segue até amanhã (30/07), no Pavilhão de Exposição do Distrito Anhembi, na capital paulista. Um dos atrativos é a final da competição Printer Chef, um campeonato gastronômico com pratos feitos com alimentos produzidos em impressora 3D.

Outra novidade é o palco multiuso para palestras e workshops, que terá como uma das palestrantes Lucy Hawking, jornalista, escritora, educadora, filha do falecido físico teórico Stephen Hawking. O evento também conta com campeonato de robótica, exibição de carros autônomos, área de jogos eletrônicos, animes, palestras de cosplays e dubladores, exposição de cartoons, competição de programação e exposição de startups e empresas de inovação.

*Com informações da assessoria

