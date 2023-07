Desafio Solar Brasil 2023 destaca participação da equipe Leviatã UEA na competição

Manaus – Os estudantes representam o Norte do País, sendo a única equipe com barco modelo Catamarã, na maior competição de barcos movidos à energia solar do mundo, que ocorre de 31 de julho a 6 de agosto, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Os acessórios para o barco feitos em 3D, levados pela Leviatã, são considerados uma verdadeira revolução tecnológica! Destaca a nota: “A equipe Leviatã, vinda de longe, está pronta para representar a Região Norte no evento mais empolgante do ano! Com seu nome inspirado no mundo dos jogos de RPG, eles estão preparados para surpreender em Niterói!”

O que torna essa equipe única? Além do novo sistema de direção, ela trouxe acessórios para o barco feitos em 3D, uma verdadeira revolução tecnológica! Preparou-se muito para a competição, trazendo o barco completamente desmontado. A montagem foi realizanda em Niterói.

A Leviatã está sedenta por conhecimento e intercâmbio! Ansiosa para criar laços com as demais equipes e compartilhar suas ideias inovadoras. Fiquem de olho nessa equipe destemida, pois ela está pronta para brilhar no Desafio Solar Brasil e no cenário nacional!”, destaca o Desafio Solar Brasil.

“É uma satisfação enorme ver nossos alunos criando, inovando, crescendo na área escolhida. É muito prazeroso fazer o que se gosta e, principalmente, quando tem-se o apoio para a realização do sonho. A UEA, mesmo diante de suas dificuldades financeiras e orçamentárias, alimenta e faz acontecer esse sonho a partir do momento em que contribuiu para a concretização dele. Desejo boa sorte à equipe Leviatã e tenho a certeza de que dará o melhor de si para representar bem a universidade e o Amazonas“, destacou o reitor da UEA, o Prof. Dr. André Zogahib.

O Desafio Solar Brasil é uma competição caracterizada por ser um rally de barcos movidos à energia solar. O desafio visa estimular o desenvolvimento de tecnologias para fontes limpas de energias alternativas, bem como divulgar o potencial dessas tecnologias aplicadas em embarcações de serviço, recreio e transporte de passageiros.

Superando desafios

A Equipe Leviatã foi fundada em março de 2015, por alunos da Universidade do Estado do Amazonas. É a primeira equipe da Região Norte a participar do Desafio Solar Brasil e também a primeira embarcação universitária movida totalmente à energia solar da história do Amazonas.

A Equipe foi criada com o objetivo de desenvolver uma embarcação modelo catamarã movida, exclusivamente, à energia solar, aplicando conhecimentos em formas de energia limpa, a fim de participar do Desafio Solar Brasil. O intuito é apresentar para o Brasil o potencial e a capacidade dos alunos e profissionais da região norte em utilizar e aproveitar a energia solar.

É a participante mais distante da competição, que é dominada por equipes das regiões Sul e Sudeste do país. A dificuldade na logística, peculiar ao Amazonas devido sua localização geográfica, faz com que o barco Catamarã tenha que ser enviado completamente desmontado, causando uma enorme desvantagem e risco de que possam perder as primeiras provas da competição.

A Equipe Leviatã está sendo representada pelos alunos: Thomas Litaiff (capitão), José Cavalcante (piloto), Thiago Lacerda, Dayanne Natte, Antônio Fernandes, Sheyka Vargas, João Lacerda, Elias Cunha, Leury Navarro, Marcus Barros, Kennedy Dantas.

Para transportar o barco Catamarã, a equipe conta com o apoio do Correio Aéreo Nacional (CAN) da Força Aérea Brasileira (FAB) do Amazonas.

A Leviatã tem, ainda, o apoio da UEA, por meio do reitor André Zogahib e do pró-reitor de Extensão (Proex), Darlisson Ferreira, da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), além da BA Elétrica, Criteria, I2S, Escola Náutica Manaós, Amazon Aço , Alegra, Crea Jr., Sintonnia Artística, Soft Malhas, Arsenal Service, Tonny Insulfilm, HUB/UEA.

