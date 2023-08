Mostra de Cineastas Amazonenses relembra sucesso da série ‘Cia Sai Manoa’

Manaus (AM) – A Mostra de Cineastas Amazonenses apresenta neste sábado (05) a série “Cia Sai Manoa”, comédia com sete episódios, inspirada na produção americana “C.S.I.”. Com classificação livre, a exibição acontece no Cineteatro Guarany, localizado na Villa Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1546.

Filmada em 2011, no bairro Manoa, zona norte de Manaus, a série foi idealizada pelos amigos Timóteo Comapa e Everton Andrade, que junto a instrutores e produtores de curtas-metragens amazonenses, contam as aventuras de um grupo de investigadores atrapalhados que resolviam os crimes mais brutais de uma forma divertida.

Após doze anos, a programação marca o reencontro do elenco, que celebra o sucesso do trabalho que inspirou novos cineastas, atores e produtores em Manaus. Além do elenco, o evento reúne a equipe técnica e os moradores do bairro, que se envolveram diretamente na produção.

Segundo Everton Andrade, a mostra é uma oportunidade da nova geração conhecer essa incrível minissérie baré. “O evento terá um clima nostálgico, tanto para os espectadores, quanto para quem participou da série. O período foi marcante para quem ama o cinema amazonense”, conta o co-criador e produtor da série.

A Mostra de Cineastas Amazonenses faz parte do Cineclube de Arte, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Com o intuito de destacar trabalhos de produtores audiovisuais do Estado, o projeto recebe o público gratuitamente, aos sábados, no Cineteatro Guarany.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas fecha mês de julho com redução de 81,2% no desmatamento, segundo Inpe

Cantora amazonense Elisa Maia faz a pré-estreia do EP “Dança Sozinha Sessions” no Cineteatro Guarany

Lula sanciona lei que cria serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar