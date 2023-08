Programa de incentivo à leitura destaca autoras amazonenses

Com as bibliotecas volantes, o Projeto leva o universo literário gratuitamente ao público infantojuvenil e infantil

Manaus (AM) – O Programa Mania de Ler, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, destaca neste mês, o trabalho de escritoras amazonenses. Aos domingos, das 17h às 19h30, no Largo de São Sebastião, dinâmicas recreativas e contação de histórias serão algumas das atividades apresentadas ao público.

Segundo a coordenadora do programa, Oiana Couto, quatro escritoras já participaram da ação. “O objetivo é proporcionar espaço para o escritor amazonense de Literatura infantil divulgar seu trabalho, oferecendo ao público um momento prazeroso e envolvente, onde as crianças e seus acompanhantes interagem e participam das histórias narradas”, destaca.

No dia domingo (06), quem abre a programação é a escritora Leila Plácido, autora de “A menina que viajou o universo sem sair da cama”, livro que narra a história da pequena Lili e as aventuras que a levam para um mundo cósmico, com buracos de minhoca, príncipe indígena e campos de tulipas estelares.

No encontro, Leila irá promover uma tarde de leitura, explicar sobre o processo de criação do livro, além de promover uma pequena oficina ensinando as crianças a criarem suas próprias histórias. Para ela, o livro é parte importante do processo educacional. Através da leitura as crianças não apenas desenvolvem sua imaginação, mas também expandem a linguagem escrita e oral.

“O Mania de Ler é um grande parceiro meu e da literatura amazonense. Não é a primeira vez que participo e sempre fico muito feliz quando sou convidada a participar, pois a ideia central do programa é de democratização ao acesso à leitura, o que é muito importante para o desenvolvimento criativo, cultural e educacional de nossas crianças e de nossos jovens”, conclui Leila.



