Prefeitura deflagra operação ‘Angerona’ para reprimir o crime de poluição sonora na capital

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio de ação conjunta das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), deflagrou, neste sábado (05), a operação “Angerona”, que tem por objetivo coibir a prática de crime de poluição sonora na capital.

A concentração da operação ocorreu no estacionamento do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na zona Centro-Sul. Os trabalhos foram coordenados pelo subsecretário da Semseg, Alberto Neto, e pelo titular da Semmas, Antonio Stroski. As equipes percorreram ruas e bairros das zonas Leste e Norte de Manaus. De acordo com o secretário Alberto Neto, mais operações serão realizadas ao longo deste mês.

“Essa é só a primeira de uma série de operações que vão acontecer nesse mesmo objetivo. Isso é uma resposta da Prefeitura a uma demanda que tem surgido. A população tem questionado o abuso do som de bares e restaurantes, até mesmo de pessoas em suas casas, residências. Então a Prefeitura precisava dar uma resposta, uma das atribuições da Guarda Municipal é essa, de dar apoio às demais secretarias na sua função. A Guarda Municipal está apoiando os fiscais da SEMAS, que são os responsáveis que têm como aferir a materialidade através dos instrumentos para medir os decibéis. Então essa é só a primeira de uma série de missões que vão acontecer” , afirmou.

A diretora de fiscalização da Semmas, Suzy Pinheiro, reforça que a população pode continuar ajudando por meio de denúncias nos canais de comunicação.

“A população pode estar ligando para a gente no 8842-2161, que é o telefone de contato das denúncias. Hoje nós estamos aqui junto com a Semseg para somar forças para atender as solicitações da população, que são muitas” , declarou.

Atualmente, as queixas de excesso de ruído que afetam a saúde mental têm aumentado significativamente na cidade, mesmo sendo consideradas crime ambiental, com previsão na Lei Federal n° 9.605/1998 e punições que podem levar à reclusão do infrator. O nome da operação foi atribuído à Angerona, uma deusa da mitologia romana. Sua figura é representada com a boca amordaçada e um dedo sobre os lábios, como a ordenar silêncio.

