Horóscopo: veja as previsões para todos os signos na semana de 7 a 13 de agosto

Enquanto o mês de agosto vai dando as caras, o astral desta semana reforça o tom de magia, evocando reflexão e aprimoramento pessoal. Aliás, que tal rever valores, prioridades e até amores? Pois é isso que o céu traz, inspirando um olhar mais sensível e introspectivo.

Depois de chegar ao seu ápice, no último dia 1°, a Lua Cheia aos poucos dará espaço para a Lua Minguante, cujo aspecto exato acontece na próxima terça-feira, dia 8. Ficando gradualmente menos iluminada, a rainha da noite pede calma e olhar mais apurado para os sentimentos. Quando chegar exatamente aos 50% de iluminação, o nosso satélite natural estará visível, no céu, ao lado do brilhante planeta Júpiter. O gigante gasoso do Sistema Solar, atualmente no signo de Touro, está levando atenção para a economia global e as finanças pessoais, pedindo ajustes nas prioridades para a valorização do conforto e do bem-estar.

Sob esse contexto, o planeta que mais cintila no céu noturno, Vênus, também chegará a um marco importante do seu ciclo de interações com o Sol, formando uma conjunção inferior com o astro-rei, no próximo domingo, dia 13. Na astrologia, além do amor e dos relacionamentos, Vênus governa tudo o que é considerado belo, valioso e precioso. Então, quando esse brilhante vizinho da Terra abraça o Sol, é hora de perceber se estamos dando valor para as coisas certas e também se estamos nos valorizando da melhor maneira. E isso vale para os temas materiais e também para os assuntos do coração.

Assim, com Vênus em movimento retrógrado aparente, o aspecto exato de sua conjunção com o Sol marca a ponta de um pentagrama observado desde a Antiguidade, especialmente documentado pelo famoso matemático e filósofo grego Pitágoras de Samos, famoso pelo teorema que leva o seu nome. Ao longo de oito anos, Vênus forma dez conjunções com o astro-rei, sendo cinco superiores e cinco inferiores. Fazendo Vênus mudar de fase no céu da Terra, deixando de ser visto depois do pôr do Sol para passar a aparecer antes do amanhecer, esse fenômeno astronômico gerou muitas interpretações culturais ao longo da história, fazendo com que a forma do pentagrama se tornasse o símbolo máximo da magia.

Então, com essa conjunção tão mágica acontecendo no signo de Leão, sem dúvida, o astral pede mais amor próprio, autoestima e autoconfiança para que cada um, do seu jeito, possa valorizar belezas mais reais e amores mais autênticos. Por isso, lembre-se: amar a si mesmo, de forma saudável, é condição básica para ser amado e levar mais amor ao mundo!

Uma semana repleta de brilho para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 7 a 13 de agosto de 2023.

Áries

Olhe para dentro, ariano, e perceba se está valorizando as coisas e as pessoas certas. Aliás, fique de olho nas suas finanças, dando atenção ao que for realmente prioridade.

Touro

O céu está bastante sensível para você, taurino. O momento pede atenção aos aspectos mais sutis, também reforçando a necessidade de você saber se cuidar e se valorizar.

Gêmeos

Dê atenção à sua espiritualidade e ao bem-estar em um nível amplo, geminiano. É preciso cuidar de você, mentando a calma mental e a serenidade para resolver as questões que surgirem com sensibilidade.

Câncer

O astral está bastante sociável e relacional para você, canceriano. No entanto, o céu pede mais seletividade e atenção às pessoas que realmente vale a pena ter ao lado.

Leão

Planeje-se, leonino. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aliás, é fundamental notar no que você precisa dar mais atenção, especialmente no campo da carreira.

Virgem

O céu favorece a revisão de conhecimentos e temas importantes para você, virginiano. É hora de crescer e se desenvolver, mas antes é preciso estar seguro sobre os conteúdos que você realmente domina.

Libra

Não tenha medo de mudar, libriano. É preciso saber desapegar e dar atenção ao que dá retorno para você. Entenda melhor a forma como você vem administrando a sua vida e as suas finanças.

Escorpião

É preciso perceber em quem se pode acreditar, escorpiano. O céu pede conversas mais francas e profundas, evocando maior entendimento do outro e valorização dos detalhes.

Sagitário

É preciso se organizar para dar conta da rotina, sagitariano. A semana promete ser agitada, então você precisa saber dividir tarefas e ter foco. Procure atuar em equipe e ser discreto nas suas abordagens.

Capricórnio

Seja criativo e procure não se apegar ao passado, capricorniano. O céu pede um olhar mais minucioso para aquilo que você tem de melhor até para que tudo isso possa ser aproveitado e exposto no momento oportuno.

Aquário

Olhe para você, aquariano, e valorize a sua intimidade. A semana pede mais atenção para a sua família e assuntos domésticos. Por isso, dê atenção para quem você gosta.

Peixes

Fale o essencial e perceba melhor o entorno antes de se posicionar, pisciano. É preciso organizar o pensamento acelerado para que você possa se comunicar de maneira mais sensível.

*Com informações do IstoÉ

