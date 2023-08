Sobe para 55 o número de mortos em incêndio no Havaí

Cerca de 55 pessoas morreram e cerca de mil estão desaparecidas após incêndios florestais na ilha de Maui e em outras cidades do Havaí, nos Estados Unidos. A governadora do Havaí, Sylvia Luke, decretou estado de emergência e estradas e escolas tiveram que ser fechadas. O fogo destruiu carros, prédios históricos, estabelecimentos comerciais e muitas residências.

Turistas tiveram que fugir dos incêndios e muitos entraram no mar para aguardar o resgate. Mais de 11 mil pessoas foram retiradas de suas casas.

“Eu cresci nessa cidade. Todos os passos que dei em Lahaina me enchem de memórias, vi as fotos e vídeos que mostram que a minha cidade desapareceu, acabou tudo. Parte meu coração, é devastador”, disse a namorada dele, Sharmaiynne Buduan, de 20 anos, olhando para o porta-malas do carro com seus únicos pertences: artigos de higiene, cobertores e travesseiros doados, e um ukulele.

O papa Francisco enviou uma mensagem de condolências aos locais atingidos, expressando “solidariedade a todos aqueles que sofrem por essa tragédia, sobretudo os que perderam os entes queridos”.

No texto, o Papa também oferece suas orações “para os mortos, os feridos e os desabrigados, além dos socorristas e profissionais de emergência”.

*Com informações do Terra

