Açougues do Grupo DB completam 2 anos e solidificam posição de líder no setor

Ao longo dos últimos dois anos, o Grupo DB, maior empresa do setor de vareja do Norte do País, investiu na reforma, ampliação e modernização de todos os seus açougues, tornando-se referência no setor e oferecendo aos clientes produtos de categoria Premium e com serviço de distribuição e armazenamento encontrados nos maiores centros do país.

“A reformulação de nossos açougues foi um projeto pensado da forma mais ampla possível, pois queremos dar ao cliente uma experiência de compra que ele ainda não tinha em Manaus e mostrar que nosso processo começa desde a aquisição dos itens até a entrega aos consumidores”, afirmou a diretora de recursos humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

No mês em que completa dois anos do início da reformulação dos açougues, o Grupo DB já está com as 30 unidades prontas, sejam construídas, reformadas ou ampliadas, sendo 25 em Manaus, quatro em Boa Vista e uma em Porto Velho.

As unidades têm balcões novos, modernos e que variam de 4 a 7 metros, adaptados com o volume de atendimento e com o sistema de refrigeração mais moderno do mercado.

“Nosso processo de modernização começa desde a compra dos produtos que serão expostos, visto que nossos profissionais especializados acompanham desde o início da compra com os fornecedores credenciados em todos os órgãos de vigilância e comercialização. Acompanhamos o abate dos animais, sabemos a procedência de todos os peixes – que são exclusivamente de viveiros, dando mais segurança aos clientes – e das aves. Após essa inspeção na hora da compra, os produtos passam por um rigoroso processo de transporte e armazenagem até os açougues em si”, explicou Elane.

Já dentro das unidades dos açougues, todos os itens são manuseados por profissionais com treinamentos específicos e de acordo com cada produto. “Os profissionais têm habilidades não apenas para cortar as carnes ou tratar os peixes, mas sabem orientar os clientes sobre a escolha dos cortes, como aproveitar melhor os produtos, podem indicar ingredientes e orientar sobre a melhor forma de armazenamento”, afirmou.

Os açougues de todas as lojas funcionam todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade.

*Com informações da assessoria

