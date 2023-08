Bárbara Evans se espanta com comentários após ir a posto do SUS: ‘Loucura’

Bárbara Evans, de 32 anos, ficou espantada com a repercussão de sua ida a um posto de saúde da cidade de Adolfo, no interior de São Paulo, para tomar ferro.

Grávida de gêmeos, ela compartilhou uma foto dentro da unidade de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e recebeu respostas perguntando se ela tem convênio de plano de saúde: “Gente, que loucura! Quando a gente acha que já viu de tudo, me aparece [isso]. Vocês viram? Está cheio meu direct por causa disso”, disse a modelo nos Stories do Instagram.

A mamãe da Ayla reafirmou que possui sim um plano:

“Gente, pelo amor de Deus, eu tenho meu plano de saúde e usei em São Paulo porque realmente eu estava com muita dor, tive que fazer exames na unha. Como eu tô gestante, eu não levei nenhum medicamento, então eu tive que ir no hospital para ver o que eu podia tomar e contei o ocorrido para vocês”.

Sem citar o SUS nominalmente, ela disse que não deixaria de usar o postinho só para ir a um hospital conveniado distante de onde mora: “Aqui onde eu moro tem o postinho de saúde e o hospital é uma hora daqui. Então eu vou no postinho da minha cidade para eu tomar meu ferro”.

Bárbara conta que usa o plano quando está viajando ou em um lugar com fácil acesso a hospitais particulares:

“Quando eu tô viajando ou em algum lugar e preciso usar meu plano, eu uso. […] Vocês acham que eu vou viajar uma hora para tomar um ferro? Ah gente, fica achando, porque eu não vou não”.

Afirmando ser importante possuir um plano de saúde, horas depois ela voltou aos Stories e defendeu as seguidoras, que só haviam comentado a ida ao posto e elogiado a atitude: “Eu não tô criticando as minhas duas seguidoras não, eu só tava explicando que a mesma forma que eu uso meu plano eu vou no postinho”.

*Com informações do UOL

