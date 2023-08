Startup brasileira disponibiliza calculadora para qualquer pessoa compensar emissões de CO₂

São Paulo (SP) – Com a recorrência de catástrofes provocadas pelas mudanças climáticas, muitas pessoas têm entendido mais sobre o aquecimento global, os riscos para a humanidade e compreendendo os impactos das ações de cada indivíduo. Pensando na conscientização, a startup Eccaplan lançou a calculadora de CO₂, que permite às empresas e pessoas físicas medirem e entenderem os impactos nas emissões de carbono durante trajetos para o trabalho, eventos sociais ou viagens, além de emissões decorrentes de consumos diários com alimentação, moradia, vestuário e entre outros.

No site, por meio da plataforma Carbon Fair, é possível fazer a simulação do trajeto, seja por qualquer meio de transporte, obter um número referente à emissão gerada e o quanto a pessoa poderá compensar por meio da compra do crédito de carbono. A própria Eccaplan possibilita esta compra no momento do cálculo.

Já em outra área do site, é possível fazer o cálculo da “pegada de carbono” referente a um ano inteiro. Nesta simulação, é preciso responder um questionário alternativo que fará com que a calculadora some as emissões, dê a opção de como compensar e, até mesmo, gere um comparativo do quanto equivalem, por exemplo, 247 voos de São Paulo para Fortaleza, conforme exemplo abaixo.

Página para simulação de cálculo no site da Eccaplan Foto: Divulgação

“Nossa missão começou em 2008, com a primeira plataforma de registro de créditos de carbono brasileira e a primeira plataforma de negociação de créditos de carbono voluntários e socialmente justos. Queremos conectar, de forma transparente, simples e efetiva projetos socioambientais, empresas e pessoas”, explica Fernando Beltrame, CEO da Eccaplan.

Conforme o executivo, ao medir, entender e reduzir as emissões de carbono, qualquer pessoa se torna um agente de mudança positiva, promovendo um futuro mais sustentável e contribuindo para a redução dos danos ambientais.

“A calculadora desempenha um papel fundamental na luta contra as mudanças climáticas, fornecendo uma maneira eficaz de contribuir para a redução do aquecimento global”, afirma Fernando.

Para empresas e organizadores de eventos, a ferramenta se torna ainda mais eficaz. Por meio da análise dos dados fornecedores por essas empresas, ela possibilita a implementação de estratégias de redução de carbono e a oportunidade de fazer uma contribuição significativa, viabilizando projetos socioambientais certificados de neutralização, como agricultura regenerativa, preservação da Amazônia e energia renovável.

Sobre a Eccaplan

A Eccaplan Consultoria em Sustentabilidade, startup fundada em 2008 com o apoio Ministério da Ciência & Tecnologia e da USP, tem desenvolvido programas de ação e educação contra as mudanças climáticas, projetos socioambientais, estratégias, produtos e serviços para empresas, instituições de ensino, promotores e organizadores de eventos.

Após o lançamento da primeira plataforma de registro e negociação de créditos de carbono do país, a startup oferece soluções sustentáveis ao mercado por meio da criação dos programas Sou Resíduo Zero, Evento Neutro, Frete Neutro e a certificação selo CO₂ Neutro, que garante que a compensação de carbono para empresas atingirem suas metas e compromissos ambientais. Saiba mais sobre os projetos clicando aqui.

*Com informações da assessoria

