População de Iranduba denuncia morte de peixes após prefeitura realizar obra de aterro em igarapé

Iranduba (AM) – Os moradores da comunidade São João, no Jandira, em Iranduba, interior do Amazonas, denunciaram através das redes sociais, nesta quarta-feira (23), um crime ambiental cometido pela atual gestão da prefeitura do município.

De acordo com os populares, a prefeitura aterrou o igarapé Santa Rosa, e pela falta de escoamento da água, os peixes ficaram sem oxigênio e estão morrendo.

Segundo o vereador Eudes Fernandes, a ação iniciou há quinze dias, e a área era utilizada para a desova e procriação dos peixes. Mas, devido à criação do aterro, a represa foi fechada, fazendo com que a água fique sem oxigênio para os animais.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um morador passando pelo igarapé, e quando a câmera foca na água, os peixes se juntam para buscar o oxigênio. Logo depois, é possível ver muitos animais mortos na beira do igarapé.

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Iranduba, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

