Festival de Verão do Caburi contará com pesca esportiva de tucunaré

Caburi (AM) – Estão abertas as inscrições para a pesca esportiva de tucunaré, que ocorrerá durante o 30º Festival de Verão do Caburi, na Praia Brilho do Banzeiro, com início da competição às 06h de domingo (03).

Para realizar a inscrição, entre em contato pelo número 92 99450-2378. O valor é de R$ 200,00 por lancha, com capacidade para até 3 competidores e 1 guia local. A competição seguirá um Regulamento Próprio, com encerramento marcado para as 14 horas, na Praia Brilho do Banzeiro.

Serão concedidos troféus aos três primeiros colocados: o 1º lugar receberá R$ 2.000,00, o 2º lugar receberá R$ 1.000,00 e o 3º lugar receberá R$ 600,00. Além disso, haverá um troféu para o pescador que capturar o maior peixe.

O evento, organizado pela Prefeitura de Parintins, incluirá uma programação abrangente ao longo dos três dias de festa.

*Com informações da assessoria

