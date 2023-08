Café Filosófico de Jornalismo conta com a presença de Tenório Telles, na Fametro

Objetivo do projeto é incentivar os acadêmicos a se aprofundar na literatura e filosofia

Manaus (AM) – O 1° Café Filosófico de Jornalismo estreia nesta quinta-feira (31/08), às 19h, no miniauditório da Unidade 2 da Fametro, na avenida Constantino Nery, nº 3000, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

O evento, aberto ao público, terá a presença do escritor e poeta Tenório Telles, com o tema “A importância da literatura na formação do jornalista”.

Organizado pelos alunos do curso de Jornalismo da instituição, o objetivo do projeto é incentivar os acadêmicos a se aprofundar na literatura e filosofia, entre outros temas, para desenvolvimento profissional. Na ocasião, Tenório Telles vai compartilhar sua experiência na valorização da literatura local e como isso pode gerar oportunidades para os futuros profissionais.

O evento discutirá temas como a relação entre jornalismo e literatura, a importância da leitura na construção do pensamento crítico e a influência dos livros na formação pessoal e profissional. Os acadêmicos também terão a oportunidade de fazer perguntas e trocar ideias com o escritor, enriquecendo ainda mais o debate.

Para o aluno de Jornalismo da Fametro e idealizador do evento, Fabrício Mendes, os livros são essenciais para o jornalista. “O Tenório Telles foi a primeira pessoa que me deu um livro na vida quando tinha apenas 13 anos. Afinal, não se pode pensar em ser jornalista sem um profundo amor aos livros. Sem livros, sem a leitura, seremos seres humanos vazios e profissionais sem destaque no mercado”, afirma.

A coordenadora do curso de Jornalismo, Leila Ronize, destaca a importância de trazer essa representação da cultura amazonense para os alunos.

“O 1° Café Filosófico de Jornalismo pretende ser um sucesso e deixar claro que a leitura é fundamental para a formação de bons profissionais da comunicação. A iniciativa dos alunos da Fametro é mostrar que é possível unir o conhecimento acadêmico com a cultura e a literatura, gerando oportunidades de aprendizado e reflexão para todos”, afirmou.

A professora do curso de Jornalismo, Angela Muniz, ressalta que o convidado do primeiro encontro tem muito a contribuir com os alunos devido à formação e vivência.

“É um prazer tê-lo conosco, “beber da fonte”. Como disse o professor Wellington Amorim, a literatura é o jornal de ontem. Jornal porque ele traz detalhes , ele nos atualiza, ele nos informa. ‘De ontem’ porque a literatura normalmente descreve um período que já foi. Convido e desejo a todos os acadêmicos de jornalismo para este ótimo café filosófico”.

*Com informações da assessoria

