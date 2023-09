Amazonas Shopping recebe parque Desafio na Floresta

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping inaugurou uma nova atração para as crianças. Trata-se do parque Desafio na Floresta, que conta com um circuito de atividades divertidas para os pequenos.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, a ideia é que as crianças sintam-se realmente em uma floresta, rodeadas de animais. “Elas vão poder soltar a imaginação e brincar bastante”, ressaltou.

Entre as atividades disponíveis, estão a piscina de bolinha, colchão de ondas, que simula um rio, escorrega, circuito de obstáculos zig zag, túneis, entre outros espaços.

O parque vai funcionar até o dia 22 de outubro, na Praça de Eventos Rio Negro, no primeiro piso, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

O ingresso para o parque é R$ 40, com direito a 30 minutos de muita brincadeira. Crianças até 05 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem apontado como executor de dois homicídios é preso em Manacapuru

STF marca para dia 20 retomada do julgamento sobre marco temporal

Millennium anuncia programação musical para o mês de setembro