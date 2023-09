Com presença do médico da USP, FHAJ encerra semana de ortopedia

Manaus (AM) – A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), encerrou, nesta sexta-feira (1º/09), a semana de ortopedia. Os futuros médicos da área receberam treinamento (TIPS) para as provas anuais da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

A aprovação é fundamental para a continuidade da carreira destes profissionais. O curso foi realizado pela primeira vez no estado e permitiu que os residentes tivessem acesso a tecnologias oferecidas em cursos fora do Amazonas.

De acordo com o diretor-presidente da unidade, médico Ayllon Menezes de Oliveira, isso impacta positivamente no atendimento ao paciente.

“O residente foi treinado e preparado para a realização dessa prova teórica e prática. Consequente a isso, esse profissional vai oferecer um atendimento mais seguro, mais técnico e com mais qualidade à população. É um grande avanço para o governo do Estado e para a saúde do Amazonas”, ressaltou.

O evento foi encerrado com uma palestra ministrada pelo médico Dr. Kodi Kojima, um dos profissionais mais renomados do país e coordenador do grupo de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). O residente José Nunes destaca a importância deste tipo de treinamento.

“É a primeira vez que estou participando deste tipo de curso. Este treinamento só era oferecido fora (do Amazonas) e aqui teve toda uma estrutura de ponta que a gente consegue fazer aqui no hospital Adriano Jorge”, disse.

O evento contou com a parceria das empresas do grupo Bringel, IOL Implantes Ortopédicos e Biomédica Brasil e é realizado pela FHAJ, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde e Governo do Amazonas.

A FHAJ

A Fundação Hospital Adriano Jorge existe desde 1953, atende pacientes da rede pública de saúde com 22 especialidades clínicas e cirúrgicas, que vão desde clínica geral até procedimentos complexos de cabeça e pescoço e cirurgias ortopédicas. A unidade aumentou em 40,5% o número de cirurgias realizadas nos sete primeiros meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Ao todo, a unidade realizou 4.542 cirurgias este ano. De janeiro a julho de 2022 esse número foi de 3.232 procedimentos cirúrgicos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: avião da Gol faz pouso de emergência após fumaça branca invadir aeronave

Casal é preso após oferecer droga para filha de 2 anos; veja vídeo

Vídeo: Homem é cercado por criminosos e morto a tiros em Manaus