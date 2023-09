Em 90 dias, veículos de resgate do Corpo de Bombeiros atenderam 580 ocorrências em Manaus

Manaus (AM) – Em três meses de atuação, as novas unidades de resgate, do tipo ambulância, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atenderam 581 ocorrências, entre ações de prevenção e de suporte e condução imediata de vítimas para unidades hospitalares da capital. Os veículos com equipamentos modernos foram repassados, no dia 31 de maio deste ano, pelo governador Wilson Lima durante um pacote de entregas para a área de Segurança Pública.

Conforme o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), os dados correspondem ao período entre os meses de junho e agosto. Do total de 581 ocorrências, 196 foram registradas em junho, 189 em julho e 196 acionamentos em agosto. Entre os atendimentos realizados pelas equipes estão ações de prevenção e atendimento pré-hospitalar em ocorrências de acidentes de trânsito e domiciliar.

“Os bombeiros do nosso Graph, sendo o Grupamento de Atendimento Pré-hospitalar, são altamente preparados. E com a aquisição das ambulâncias entregues pelo governador Wilson Lima, no fim de maio, conseguimos ampliar a cobertura de atendimento de vítimas e condução delas para unidades hospitalares. Hoje temos unidades de resgate para atender todas as zonas de Manaus”, disse o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Especialidades

O Atendimento Pré-Hospitalar é uma das áreas que compõem o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros. Além destes, a corporação possui militares para ocorrências de salvamento em altura, combate a incêndios, desencarceramento veicular, especialistas de aeródromo, corte de árvores, busca e resgate em ambiente de selva, dentre outras especialidades.

Operacional

O repasse das novas unidades de resgate aconteceu no dia 31 de maio, quando o governador Wilson Lima entregou veículos e equipamentos para as forças de segurança pública, incluindo cinco unidades de resgate tipo ambulância, duas Auto Bombas Tanques (ABTs), uma lancha totalmente revitalizada e duas picapes com conjunto de combate a incêndio, entre outros equipamentos.

*Com informações da assessoria

