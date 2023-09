Andressa Urach fará cirurgia de emergência em hospital de Porto Alegre

Andressa Urach vai passar por mais uma cirurgia, neste sábado (16). Mas desta vez não é estética. A ex-Miss Bumbum precisou ser internada de emergência, em uma unidade de saúde de Porto Alegre, onde será operada.

A coluna descobriu, com exclusividade, que Andressa está com pedra nos rins e, por isso, vai precisar passar pelo procedimento. O filho da loira, Arthur Urach, postou stories no Instagram, na última sexta-feira (15), contando que estava no hospital, mas não havia revelado com quem e o que estava acontecendo.

Fetiches polêmicos

Andressa Urach tem causado alvoroço nas redes sociais, no último mês, após revelar alguns de seus fetiches. Ganhando rios de dinheiro com conteúdos adultos para uma plataforma, a ex-A Fazenda anunciou uma lista de pessoas com quem ela tem vontade de gravar fazendo sexo, depois de fazer vídeos com um anão, uma “freira” e um rapaz bem dotado. Entre eles, ela citou cadeirante.

“Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy, alguns fetiches que eu gostaria de realizar. Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, contou Urach.

Andressa Urach ainda pediu para que os interessados mandem mensagens para seu filho, Arthur Urach, que é quem grava os conteúdos da mãe: “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo visualizar”, falou.

Programa com jogadores de futebol

No fim do mês passado, Andressa Urach ativou o modo sincerona e respondeu a uma caixinha de perguntas, no seu perfil do Instagram. A modelo fez algumas revelações, como já ter ficado com jogadores de futebol. “Já fiquei e adoro jogador de futebol”, revelou.

A ex-Miss Bumbum falou que a preferência é porque eles costumam ter mais “performances”. O assunto surgiu após um internauta perguntar se depois que voltou à ativa, teria ficado com algum esportista. “Eu gosto de jogador de futebol porque eles são atletas. E atleta tem uma disposição que é uma delícia!”, completou. Urach ainda brincou dizendo que não pretende expor com quem já teve algum caso: “Eu não pretendo dizer o nome de nenhum deles aqui”.

A loira ainda falou sobre a polêmica com seu pai, que a recriminou publicamente, após sua volta para a prostituição. Ao ser questionada o que achava do genitor se manifestar a seu respeito, ela rebateu que não liga.

“O meu pai, infelizmente me gerou, nem queria ser filha dele, mas infelizmente sou. Ele nunca me ajudou financeiramente, nunca me ajudou com nada. Desde pequeninha minha mãe me criou sozinha. Então o que ele fala ou deixa de falar, pra mim não tem importância”.

Andressa ainda explicou o porquê de não compartilhar registros com o filho mais novo, Leon, fruto da sua relação com Thiago Lopes. “Como eu trabalho com conteúdo adulto, eu e meu ex-marido combinamos de não postá-lo nas redes sociais. Então, nem tão cedo vocês vão ver o Leon por aqui”, frisou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Ao lado do filho, Andressa Urach apresenta bastidores de gravação de vídeo de sexo

Andressa Urach protagoniza cena íntima com mulher e filho faz filmagem

Andressa Urach revelar ter feito sexo com mais de mil homens