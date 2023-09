Mostra de Cineastas Amazonenses ganha mais uma edição neste sábado em Manaus

Manaus (AM) – Em mais uma edição da Mostra de Cineastas Amazonenses, o Cineteatro Guarany apresenta neste sábado (23), a partir das 18h30, uma programação com produções do cineasta Juan Lopes. A mostra conta com cinco curtas-metragens de suspense e terror. A exibição é aberta ao público, com classificação indicativa para maiores de 12 anos.

Juan Lopes, amazonense, diretor da Sr. Lopes Produções, fotógrafo, produtor audiovisual e editor de vídeo, possui uma filmografia de mais de 20 filmes, atuando como diretor há mais de 17 anos. Entre suas obras estão os curtas independentes: “Sorria para mim”, “A sombra da meia-noite”, “A aposta” e os longas “A visita não identificada: revelações” e “O hospedeiro do mal”.

De acordo com Juan, a exibição é um esquenta para o lançamento do longa-metragem “O hospedeiro do mal 2”, continuação de um dos filmes exibidos na mostra. “Estou muito feliz com a divulgação da exibição e para quem não conhece meu trabalho, essa é uma ótima oportunidade para conhecê-lo”, conta.

O diretor ainda destaca a importância do evento. “Essas atividades são muito importantes para promover a nossa cultura e o cinema independente, que é exibido no espaço, principalmente para mostrar para o público, sobretudo às pessoas que não têm acesso a essas programações”, conclui Juan.

A Mostra de Cineastas Amazonenses é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de facilitar o acesso à cultura por meio do audiovisual.

Confira os filmes exibidos:

A APOSTA | 2023 | 8min

Sinopse: Os amigos Vitinho, Cibele e Jorge brincam no campinho quando decidem fazer uma aposta: Quem fizer menos embaixadinhas terá que entrar em uma casa com fama de mal assombrada no bairro.

O ENCANTO DO BOTO | 2023 | |18min55 – Direção de Álvaro Smont

Sinopse: Pode até ser que você não acredite nos encantados, mas que eles existem, existem. Que o digam as pessoas que já passaram pela experiência de ver um boto transformado em homem, como quando se apaixona por uma bela morena e a quer levar para as profundezas. Neneca, como muitas outras ribeirinhas, passou por essa experiência e nunca mais foi vista.

O HOMEM SEM ROSTO | 2021 |16min03s

Sinopse: A presença de uma figura sinistra na infância de Bruna, gerou um trauma que ela não conseguiu superar mesmo depois de adulta. Seria essa criatura apenas fruto da imaginação de Bruna ou será que esse pesadelo estaria mais próximo da realidade do que ela imaginava?

A SOMBRA DA MEIA-NOITE | 2021 | 13min33s

Sinopse: Um jovem é contratado para ser caseiro no interior da cidade. Com o passar dos dias, coisas estranhas começam a acontecer sempre que o relógio marca a meia-noite e logo ele perceberá que não está sozinho ali.

O HOSPEDEIRO DO MAL 1 | 2019 |18min33s

Sinopse: Guilhermo vem sofrendo bullying desde que chegou à nova escola. Após despertar um espírito maligno que havia dentro de um livro na biblioteca, o jovem acaba virando uma marionete para que esse mal cometa atos terríveis.

*Com informações da assessoria

