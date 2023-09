Faturamento do Turismo alcança R$ 420 milhões no Amazonas

Dados da Amazonastur mostram alta no número de turistas no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2022

O turismo injetou mais de R$420 milhões na economia amazonense no primeiro semestre deste ano, os dados foram divulgados pelo Governo do Amazonas, em alusão ao Dia Mundial do Turismo (27). De acordo com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), o segmento registrou alta de 8,38% no número de turistas, quando comparado a igual período de 2022. Já o faturamento no turismo cresceu 24,6%.

Com destaque internacional em publicações como a Revista Forbes e o Jornal New York Times, o estado viu sua movimentação turística crescer. Ao todo, 174 mil turistas conheceram as belezas do turismo amazonense no período analisado.

O fortalecimento da promoção do destino Amazonas, qualificação de profissionais do segmento, programas de incentivo ao uso de energia limpa e entregas de infraestrutura turística, na avaliação do presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, motivaram o resultado positivo alcançado.

“O governador Wilson Lima enxerga a importância do setor e nos dá o apoio necessário para movimentar o segmento com importantes projetos de fomento ao turismo. Prova disso são os 174.792 turistas que desembarcaram no estado e geraram uma renda de R$ 424 milhões, um aumento de 24,6%”, pontuou Ribeiro.

Com 33 anos de estrada, a agência de turismo Iguana Tour, está em plena expansão, segundo adiantou o CEO Wilson Castro Neto. Atualmente, o empreendimento gera cerca de 60 empregos diretos e indiretos.

“Maio foi um dos nossos melhores faturamentos. Você pode ver em números que está melhorando muito a questão do turismo aqui para gente da nossa agência e para o estado. A gente está indo agora para um novo roteiro turístico, agora com uma imersão, em Novo Airão”, disse Wilson.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, 33.136 pessoas encerraram o ano de 2022 atuando, direta ou indiretamente, no turismo amazonense.

Perfil do turista

FOTOS: Lucas Silva, Janailton Falcão e Tácio Melo / Amazonastur

Os dados da pesquisa, realizada pela Amazonastur, também mostraram o perfil dos turistas que chegaram ao estado, neste primeiro semestre. Segundo levantamento, 28,92% dos turistas visitaram o Amazonas pela primeira vez. O índice de satisfação com o Amazonas alcançou o impressionante quantitativo de 80,21% de aprovação entre os ouvidos na pesquisa.

O casal de turistas baianos, Cícero Vieira e Dilmara Carvalho, aproveitou a estadia, após participar de um congresso no Amazonas, para realizar o sonho de conhecer a Floresta Amazônica. Os turistas realizaram o passeio em Presidente Figueiredo, em um dia muito emocionante na Amazônia.

“É uma realização porque, até então, eu só acompanhava pela TV, e sempre tive vontade de conhecer. É como ela (Dilmara) falou, a gente sempre viajou tentando conhecer novas culturas, isso é o que a gente leva. Na verdade, é uma emoção estar aqui hoje. Viemos pelo Congresso e estendemos em três dias a viagem para poder conhecer, fazer passeios e viver isso aqui”, relatou comovido.

Dilmara garantiu que quer voltar e ainda trazer família e amigos para o Amazonas. “Eu recomendo. Vou fazendo passeios, vou mandando fotos (para família e amigos). Eu queria trazer todo mundo aqui, minha vontade era trazer uma van, locar um avião e trazer todo mundo junto para vir participar disso aqui comigo”, conclui a turista.

Turistas nacionais e internacionais

FOTOS: Lucas Silva, Janailton Falcão e Tácio Melo / Amazonastur

O levantamento da Amazonastur também mostrou que os principais emissores internacionais de turistas são respectivamente Estados Unidos (24,72%), Inglaterra (8,22%), Alemanha (7,87%), França (6,98%), e Colômbia (5,61%), este último teve um voo direto inaugurado pela Avianca, no primeiro trimestre deste ano.

Entre os emissores nacionais estão os estados de São Paulo (22,4%), Pará (20,03%), Roraima (10,65%), Rio de Janeiro (5,82%) e Rondônia (5,82%).

Em agosto, graças ao pacote de incentivos fiscais do Governo, a Latam anunciou a ampliação da malha aérea com uma nova rota para o Rio de Janeiro e mais voos diretos de Manaus para São Paulo e Belém.

Melhores avaliações

FOTOS: Lucas Silva, Janailton Falcão e Tácio Melo / Amazonastur

Hospedagens de floresta receberam a maior pontuação na avaliação dos turistas e registraram aprovação de 86,19% dos entrevistados, em segundo lugar no ranking está a gastronomia (95,40%). As hospedagens urbanas e a hospitalidade empatam com aprovação de 93,52%.

Atrativos culturais e naturais

O Teatro Amazonas (64,92%) é o patrimônio histórico mais visitado do estado, seguido do Mercado Municipal Adolpho Lisboa (32,92%), Porto de Manaus (32,31%) e Museu de Manaus (16,92%).

A lista de atrativos naturais é liderada pela Ponta Negra (62,45%), Encontro das Águas (39,18%), Museu da Amazônia (26,94%) e balneários (12,65%).

Os municípios mais visitados são a capital amazonense (84,7%), Parintins (12,59%), Presidente Figueiredo (10,88%) e Iranduba (7,72%).

*Com informações da assessoria

