Cerca de R$ 135 mil são arrecadados em leilão de bens inservíveis

A Prefeitura de Manaus arrecadou R$ 135 mil no leilão de bens inservíveis pertencentes ao patrimônio municipal. O certame ocorreu nas modalidades presencial, na rua Visconde de Sinimbu, n.º 1.568, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade, e eletrônico, pelo endereço www.vipleiloes.com.br. Foram disponibilizados 14 lotes, cujos lances iniciais totalizavam R$ 290 mil.

Este foi o terceiro leilão de bens inservíveis realizado pela prefeitura desde janeiro de 2021. No ano passado, em setembro, foram arrematados o Edifício-Garagem e um terreno, de propriedade da Manaus Previdência, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, pelos valores iniciais, estabelecidos no edital, sendo por R$ 5,374 milhões o “Garajão”, e R$ 698 mil, o terreno.

Em novembro de 2022, foram arrecadados R$ 224 mil, com a venda de 32 lotes de itens como condicionadores de ar, tipo split, de variados modelos, impressoras, notebooks, nobreaks, purificadores de água, roçadeira, motopoda, motobomba, entre outros. Na atual administração, o primeiro leilão dessa natureza foi no mês de julho de 2021.

“A Semad faz o recolhimento desses materiais, que são considerados inservíveis, e divide em três categorias: ociosos, irrecuperáveis e os que são considerados de manutenção inviável. Realizamos a troca entre secretarias ou doamos para instituições filantrópicas. Quando não é possível o reaproveitamento, fazemos o leilão”, destacou o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

Os leilões são organizados pelo Departamento de Patrimônio (DPAT), da Semad. Joyce Braga, presidente da Comissão de Leilão, explicou como é feito essa separação desses materiais que vão para leilão. “ A separação é feita em lotes, a comissão faz a avaliação e chega-se a um valor inicial. Aquele bem que não era mais utilizado, entra novamente como recurso para a Prefeitura de Manaus”, disse.

Os bens foram vendidos no estado físico de conservação e no estado. O material, que foi dividido em lotes, incluiu antena, aparelho telefônico, câmera, fragmentador, gravador, HD, impressoras, microcomputador, monitor e material de escritório. Também foram a leilão material escolar, armários, longarinas – fixas e de auditório, condicionadores de ar do tipo Split, bebedouros, armários, arquivos, aparelhos telefônicos e televisores.

Também foram leiloados lotes de motosserras, motopoda, roçadeiras e uma balsa flutuante.

Para José Gonçalves, empresário do ramo da sucata, os leilões são bons para gerar renda e emprego para quem trabalha no ramo da reciclagem. “Mediante os leilões, arrematamos o material e levamos para o depósito. Fazemos uma triagem do que vai para a venda. O que não é reaproveitado, damos o destino correto. É uma boa oportunidade para reaproveitar os materiais e gerar renda e emprego”, explicou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Leilão do Detran-AM com 244 veículos começa nesta terça; saiba como participar

Cresce número de vítimas do golpe de leilão on-line de veículos em Manaus

PC-AM alerta à população sobre o golpe do Leilão Falso Virtual