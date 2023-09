Vampirão estará de volta ao Shopping Ponta Negra nesta terça-feira

Para fazer sua doação basta levar um documento com foto

Manaus (AM) – São apenas 40 minutos do seu dia para doar menos de 500 ml de sangue para salvar vidas, uma ação que você pode realizar já nesta terça-feira, dia 3 de outubro, quando a unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), o Vampirão, estará de volta ao Shopping Ponta Negra. Pode doar quem pesa mais de 50 quilos e tem entre 16 a 69 anos de idade.

O Vampirão estará no estacionamento L1 do shopping, localizado na avenida Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, zona Oeste, das 13h às 17h. Um espaço na área interna, próximo à Cachaçaria do Dedé, será montado para realizar o pré-atendimento dos doadores pela equipe médica da FHemoam e tirar dúvidas sobre o tema.

O Vampirão é um velho conhecido dos frequentadores do Shopping, já que o centro comercial já participou de diversas campanhas de doação de sangue.

Lembre-se de estar descansado e ter repousado ao menos seis horas na noite anterior à doação, além de estar bem alimentado. Além disso, quem pretende doar não deve ingerir bebida alcoólica no dia anterior e é preciso evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação. No momento da triagem, é necessário apresentar documento original com foto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Entrega voluntária de bebê para adoção é regulamentada pelo TJDFTE

Concurso público unificado oferecerá 6,5 mil vagas em 20 órgãos

Refugiados venezuelanos recebem capacitação e atendimentos gratuitos de saúde em Manaus