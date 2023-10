Alunos desenvolvem aplicativos de jogos para auxiliar estudos no Amazonas

Aplicativos foram apresentados aos alunos do 9º ano, no Centro de Tecnologia Educacional (CTE)

Manaus (AM) – Dez alunos do 8º ano do ensino fundamental da escola municipal Professor Álvaro César de Carvalho desenvolveram cinco aplicativos com jogos educativos que proporcionam uma expansão das habilidades de forma divertida e interativa. Os estudantes da Prefeitura de Manaus fazem parte do Clube de Linguagem de Programação e Robótica (Procurumim) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os aplicativos foram apresentados, nesta terça-feira (3), no Centro de Tecnologia Educacional (CTE) da unidade de ensino, aos alunos do 9º ano, em que todos puderam realizar diversas atividades.

A criação dos aplicativos Planet Quis, À luz de vela, Translator HS, Jogos dos Animais e Curumim Quiz Quest iniciou no mês de março. De acordo com a professora, coordenadora do CTE, Juliana de Souza, esse trabalho desenvolvido pelos alunos busca contribuir para educação inovadora, utilizando jogos que propiciam uma vivência divertida e desafiadora.

“A nossa meta foi criar jogos educacionais que proporcionam um ambiente virtual de aprendizado com práticas inovadoras que incentivam os alunos a testar seus conhecimentos em diversas áreas, como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia”, explicou Juliana.

O “Curumim Quiz Quest” foi criado para auxiliar os alunos dos 5º e 9º anos do ensino fundamental, que participarão do exame do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O APP também participará do 8º Campeonato de Letramento em Programação, que esse ano tem como tema “Curumins e Cunhantãs protagonizando o empreendedorismo e inovação tecnológica na Educação Municipal”, que acontece na 5ª edição Exposição de Ciências, Robótica, Ed. ambiental, tecnologia e Inovação (Expocreati) no fim do mês de novembro.

“Para desenvolver esses aplicativos nós pensamos primeiro na educação e na vivência de cada aluno, por isso desenvolvemos algo que atende desde a educação infantil ao ensino fundamental, com alunos que esse ano vão participar do Saeb. Percebemos que alguns ainda têm dificuldade na leitura e na escrita e os jogos vão ajudar de uma forma prazerosa e ao final tem um link que o aluno clica e é direcionado para uma biblioteca virtual e lá ele pode ler qualquer livro”, explicou a aluna, Ana Tavares, 13 anos.

A equipe da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Semed também participou da apresentação e falou da importância de ter alunos que desenvolvem programas e preparados para a Educação 4.0.

“O Procurumim leva uma linguagem de programação e robótica para as escolas, em que os alunos deixam de ser apenas um consumidor de tecnologia e passam a ser o produtor, onde consegue criar o próprio jogo, aplicativo e se tornar um empreendedor, inovador. Nessa escola os alunos criaram vários aplicativos, que vão ajudar outros estudantes de várias idades, que estarão preparados para uma educação 4.0”, explicou a professora formadora de Tecnologia Educacionais, Regiane Rocha.

