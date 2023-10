Idosos estão isentos de taxa para renovação da CNH no Amazonas

Manaus (AM) – A partir desta quinta-feira (5), idosos com idade a partir de 70 anos não irão precisar pagar a taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Amazonas. É o que prevê a Lei nº 6.468, de autoria do deputado Delegado Péricles (PL), e trata da isenção da taxa de renovação da CNH para idosos. A proposta do deputado foi promulgada durante a sessão plenária de hoje, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e passa a ser Lei no Estado.

Da tribuna, o parlamentar explicou que pessoas a partir de 70 anos que possuem CNH não foram beneficiados pela Lei Federal, onde condutores que têm entre 50 e 69 anos devem renovar o documento a cada cinco anos. Já as pessoas com idade igual ou superior a 70 anos devem fazer a renovação a cada três anos, consequentemente pagando com mais frequência para renovar o documento.

“A Lei Federal aumentou a validade da CNH para 10 anos. Para pessoas com idades entre 50 e 69 anos o prazo de renovação é de cinco anos. Já para pessoas com 70 anos ou mais, é de três anos. Isso gera um custo para esse idoso de mais de R$ 300 no seu orçamento. Agora podemos proporcionar uma pequena justiça social aos idosos amazonenses que terão a isenção dessa taxa”, justificou o deputado.

Péricles pontuou que a renovação da CNH para pessoas a partir dos 70 anos a cada três anos custa R$ 322.68, e os casos mais agravantes são para os condutores que exercem atividade remunerada, como o ofício de motoristas, taxistas e de caminhoneiros, já que para estes casos a taxa é ainda maior. O parlamentar destacou também que com a Lei em vigor o impacto na arrecadação do Estado será pequeno.

*Com informações da Aleam

