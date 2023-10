Segurança sanitária da Arena é monitorada durante partida Amazonas x Botafogo-PB

Jogo ocorre neste sábado (7), como parte da Série C do Campeonato Brasileiro

Manaus (AM) – A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), irá monitorar a segurança sanitária da Arena da Amazônia durante a partida de futebol entre as equipes Amazonas Futebol Clube e Botafogo da Paraíba, neste sábado (7), como parte da Série C do Campeonato Brasileiro.

“A Vigilância Sanitária Municipal irá fiscalizar os pontos de venda de alimentos e bebidas, bem como a estrutura disponibilizada para o atendimento de ocorrências de saúde, visando reforçar a segurança e bem-estar do público durante o jogo”, explica o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley.

Equipes de fiscais das diferentes gerências do órgão farão um trabalho principalmente preventivo, de orientações, mas também poderão aplicar sanções aos permissionários que incorrerem em infrações sanitárias mais sérias.

A Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali) irá realizar inspeções nos locais de venda de alimentos e bebidas dentro da Arena da Amazônia, para verificar o cumprimento dos padrões de higiene, armazenamento e manuseio dos produtos que serão ofertados ao público.

Já à Gerência de Vigilância de Serviços (GVSER) cabem as inspeções nas ambulâncias e demais equipamentos e instalações de saúde disponibilizados na Arena para o evento. Padrões de qualidade, higiene e quantitativos dos itens necessários à oferta plena dos serviços de saúde serão verificados pelos fiscais.

A Gerência de Engenharia Sanitária (Gengs), por sua vez, irá verificar o atendimento dos protocolos sanitários na estrutura da Arena: condições dos banheiros, da rede elétrica, das saídas de emergência, entre outros elementos.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da assessoria

