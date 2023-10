Site para divulgar ações de enfrentamento aos fenômenos climáticos é lançado no AM

Painel de Clima contém notícias, painéis interativos atualizados em tempo real e detalhes de todas as frentes de trabalho no Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas lançou, nesta terça-feira (10), o site “Painel do Clima” (www.paineldoclima.am.gov.br), uma plataforma que centraliza informações do governo estadual relacionadas ao monitoramento, combate e prevenção de fenômenos climáticos no estado. De acordo com o governador Wilson Lima, o site será permanente e atualizado diariamente.

O Painel do Clima oferece análises detalhadas de fatores climáticos, painéis interativos em tempo real e informações abrangentes sobre todas as iniciativas em andamento no Amazonas.

“Esse site vai funcionar trazendo informações não só da estiagem, mas também um retrospecto da cheia de 2023. À medida que formos tendo esses eventos climáticos, todas as informações estarão lá”, explicou o governador Wilson Lima.

Com versões em português, inglês e espanhol, o Painel do Clima disponibiliza boletins, dados de monitoramento de queimadas e de focos de incêndio, qualidade do ar e previsão do tempo, entre outras informações.

O secretário executivo adjunto de Comunicação Digital do Governo, João Artur Vieira, enfatiza que o site foi pensado para proporcionar à população acesso às iniciativas do Estado, com foco principal na conscientização sobre as questões climáticas.

“O site serve como um canal importante para a população se informar. Não só sobre as ações do governo, mas principalmente sobre as condições climáticas do nosso estado. O objetivo é ter cada vez mais esse olhar voltado para a questão climática e as consequências dela com muita transparência e tecnologia”, disse o secretário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas recebe medicamentos e insumos do Ministério da Saúde

Vereadores debatem poluição sonora no Parque 10 e despejo de resíduos na Ponta Negra

Thiago Abrahim propõe cadastro estadual com informações de agressores no Amazonas