Manaus (AM) – O Rio Negro atingiu, nesta segunda-feira (16), a cota de 13,59 metros, a menor já registrada na história, em 121 anos de leitura pelo porto de Manaus. Segundo a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), a tendência é de que o volume dos rios continue baixando até o final deste mês.

O Rio Negro baixou 32 centímetros entre o sábado e esta segunda-feira (16). Até o momento, 63 comunidades rurais ribeirinhas de Manaus estão sendo afetadas pela severa estiagem deste ano.

No Amazonas, cerca de 50 municípios estão em situação de emergência, 10 cidades em alerta, nenhum em atenção e 2 em normalidade. A estiagem já afetou 557 mil pessoas, ou 138 mil famílias.

Até então, a maior seca ocorreu no ano de 2010, onde o Rio Negro atingiu a marca de 13,63 metros. Nos últimos 50 anos, o Rio Negro só ficou abaixo dos 15 metros nos anos de 1997 (14,34m), 2005 (14,75m), 2010 e 2023.

Mesmo com descidas no nível do rio, esta semana há previsão para chuva em algumas áreas do estado, segundo a pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury.

“Os boletins climáticos indicam chuva na região de cabeceira, na região que alimenta o Solimões, isso para essa semana; então essa chuva concentrada pode trazer um resultado na estabilidade no nível do rio, e até mesmo, subidas na região que abastece o Solimões. Isso pode, de certa forma, estabilizar esse processo de vazante no Solimões”, explicou a profissional.

Em nota o Governo do Amazonas afirma que a vazante deste ano bateu o recorde registrado em 2010.

“O Governo do Amazonas informa que o Rio Negro superou, nesta segunda-feira (16) a cota histórica de estiagem de 2010, ao atingir a marca de 13,59 metros, quatro centímetros abaixo da vazante de 2010, que até então era a maior da história do estado, com o nível de 13,63 metros. De acordo com a medição feita pelo Porto de Manaus, o Rio Negro baixou 32 centímetros entre sábado e hoje. As medidas do final de semana foram: menos 13 cm no sábado; menos 9 cm no domingo; menos 10 cm nesta segunda-feira”, escreveu.

Recursos federais

Nesta segunda-feira (16), um encontro com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reuniu representantes para falar sobre os recursos do Ministério da Saúde (MS), que visam ampliar o atendimento da população na região, como parte das ações de enfrentamento à estiagem e incêndios em municípios do Amazonas.

Ao todo, serão destinados mais de R$ 233 milhões aos 62 municípios do Amazonas. Os R$ 8 milhões anunciados pelo Ministério da Saúde serão destinados à atenção básica nos municípios de Lábrea, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, que têm unidades de saúde geridas pelo estado. Já dos R$ 225 milhões para média e alta complexidade, R$ 102 milhões serão em parcela única e mais R$ 122 milhões para a recomposição permanente do Teto MAC.

Desse repasse, R$ 100 milhões serão destinados a 61 municípios do Amazonas e outros R$ 12 milhões para Manaus, que deverão ser usados para auxílio emergencial nos abastecimentos das unidades de saúde municipais com medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos hospitalares. A divisão tomou como base os coeficientes de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Leia mais

Seca em Manaus bate recorde histórico com nível do Rio Negro em 13,59 metros

Fecomércio-AM discute os impactos da seca no abastecimento de produtos no Amazonas

Omar Aziz participa de anúncio de recursos para enfrentamento da seca e incêndios no AM