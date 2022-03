Governo do Amazonas cede usina de oxigênio à Prefeitura de Envira￼

Envira (AM) – O Governo do Amazonas cedeu uma usina de oxigênio, com capacidade de produção de 13 metros cúbicos por hora, para a Prefeitura de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus). O Termo de Cessão foi assinado pelo titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, nesta quarta-feira (16).

O equipamento foi doado pelo Ministério da Saúde e será instalado na unidade hospitalar do município.

“Asseguramos o envio da usina de oxigênio para o município, por determinação do governador Wilson Lima. O equipamento será enviado no próximo fim de semana e é fundamental para garantir a assistência aos pacientes da calha do Juruá”, destacou o secretário.

De acordo com o prefeito de Envira, Ruan Mattos, a cessão da usina é primordial, pois não havia possibilidade de adquirir com recursos próprios.

“A importância dessa usina para Envira é grande, pois o município não é o mais distante em relação à capital Manaus, mas a gente não consegue comportar a demanda financeira e nem a necessidade da unidade hospitalar. Outra opção é a aeronave, mas aeronaves do porte do município só transportam cinco cilindros por voo. Então, isso sairia bem caro. A solução para o município é exatamente essa, a instalação da usina de oxigênio”, enfatizou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Saúde de Envira pretende instalar a usina no Hospital Regional Evaristo Rates da Silva.

A assinatura do Termo de Cessão foi realizada na sede da SES-AM, com a presença do secretário municipal de Saúde de Envira, Rômulo Mattos.

Ele afirma o compromisso e a dedicação que o secretário Anoar Samad tem com a saúde no Amazonas.

“Fazer acontecer a saúde no município de Envira, devido às distâncias, aonde só se chega via fluvial em determinada época do ano, é um desafio enorme. Eu saio daqui com uma percepção efetiva de que o Dr. Anoar está constituindo no estado do Amazonas uma visão nova de fazer saúde”, destacou o secretário municipal.

Capacidade

O Amazonas possui 42 usinas de oxigênio em operação no estado, sendo 30 em funcionamento no interior e 12 em Manaus.

Outras cinco usinas estão em trânsito para entrarem em operação, duas destinadas para unidades de saúde na capital e três para o interior.

O Governo do Estado realizou processo licitatório para aquisição de mais 29 usinas de oxigênio, incluindo sistema para abastecimento de cilindros de oxigênio.

*Agência Amazonas

Leia mais:

1 ano após crise do oxigênio, empresários temem novo fechamento

Interior do AM recebeu mais de R$ 1,26 bilhão para saúde desde 2019, afirma governo

Saúde: o ano começou, e agora?