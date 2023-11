Manaus recebe ‘Cabaré do Zezo’ com atrações especiais neste sábado (4)

Além do anfitrião, Zezo Potiguar, o “Cabaré do Zezo” terá apresentação de Lairton e Seus Teclados, Ray do Arrocha e Rafael Miranda

O “Cabaré do Zezo” chega a Manaus e promete ser repleto de grandes sucessos. O evento acontece neste sábado (4), no Centro de Convenções Studio 5, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, Zona Sul da capital. Além de Zezo Potiguar, o show terá apresentação de Lairton e Seus Teclados, Ray do Arrocha e Rafael Miranda.

Com mais de 30 anos de carreira, Zezo Potiguar estará presenteando os fãs no “Cabaré do Zezo” com diversos hits consagrados como: “Leviana”, “Diga pra mim”, “A vida tem dessas coisas”, “Afogado no álcool” e muito mais.

Para a festa ficar completa, o “Cabaré do Zezo” também terá a participação de Lairton e Seus Teclados, consagrado pela música “Morango do Nordeste” e entre outras, Ray do Rocha – O imperador e Rafael Miranda para deixar a noite ainda mais romântica.

“O ‘Cabaré do Zezo’ será uma noite inesquecível! Um verdadeiro encontro de grandes nomes da música. Tudo está sendo preparado para surpreender os fãs que aguardavam esse show. Lembrando que é neste sábado (4), e os ingressos já estão esgotando”, alertou Wanessa Rebelo, uma das produtoras do evento.

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de vendas oficiais: Lojas Óticas Veja (Manauara Shopping e Shopping Grande Circular), Acesso Celular (Shopping Sumaúma), Bibi Cell (Vieiralves e Ponta Negra) ou pelo site norteticket.com.br.

O “Cabaré do Zezo” é uma realização da Donkey Produções.

Para mais informações entre em contato pelo telefone (92) 99126-6355.

