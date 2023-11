Artista holandês traz exposição de “ovos fritos gigantes” para o Centro de Manaus

Manaus (AM) – A capital do Amazonas será palco da “Virada Sustentável Manaus 2023”, neste sábado (4) e domingo (5), das 8h às 18h, que trará uma programação cultural extensa com mais de 70 atividades gratuitas em diversas partes da cidade. Entre as ações confirmadas, o destaque vai para as exposições internacionais que prometem encantar o público e promover reflexões sobre temas relacionados à Amazônia, mudanças climáticas e sustentabilidade.

A programação completa pode ser conferida no link: https://www.viradasustentavel.org.br/programacao/virada-sustentavel-amazonia-manaus/mais-acessadas.

Considerado o maior evento de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é correalizada há nove anos pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Virada Sustentável Nacional e apoio do Conselho Criativo, que possui mais de 60 organizações da sociedade civil amazonense, além de 300 voluntários.

Uma das exposições que promete chamar a atenção do público é a Eggcident, do artista holandês Henk Hofstra. A instalação artística faz um alerta sobre o atual momento de agravamento do aquecimento global. O artista traz ovos gigantes fazendo alusão ao alimento quando “está sendo frito”, nas calçadas do Largo São Sebastião, no Centro de Manaus.

A Exposição ODS, da BA1 Produções Artísticas, trará artistas pintando painéis inspirados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), também no Largo São Sebastião.

Artista holandês Henk Hofstra traz instalação artística Fotos: Divulgação

Já no Instituto Soul do Monte, localizado no bairro do Monte das Oliveiras, haverá a exposição “Manaus sobrevivente, retratos de uma forte estiagem”, com fotografias autorais sobre a estiagem severa que atinge o estado do Amazonas e afeta mais de 618 mil pessoas, que enfrentam problemas de transporte, abastecimento de água e comida e dificuldade no acesso a serviços de saúde e educação.

No dia 5, no Largo São Sebastião, a artista Carla Shauana apresenta a exposição fotográfica “A Amazônia é hoje!”. No mesmo dia, na Biblioteca Comunitária Vilma Palheta, situada no bairro Coroado, Zona Leste, haverá uma exposição sobre livros e autores do bairro, promovendo os talentos locais.

“Esse ano, estamos trazendo grandes instalações artísticas para Manaus que têm o objetivo de difundir a sustentabilidade de uma forma impactante e que chame a atenção para a conservação da Amazônia e do planeta. Nossa expectativa é despertar cada vez mais a conscientização sobre a importância da sustentabilidade entre a sociedade e reforçar que não teremos o amanhã se algo não for feito agora”, afirma a coordenadora da Virada Sustentável Manaus e responsável pela Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli.

Virada Sustentável Manaus promove reflexões sobre temas relacionados à Amazônia Foto: Divulgação

A Virada Sustentável Manaus é executada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com as Nações Unidas (ONU). O evento tem apoio da Bemol, Águas de Manaus, Innova, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. A missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Colônia de Férias do Sesc está com inscrições abertas em Manaus

Projeto coloca acessibilidade cultural em destaque nas escolas de Manaus

Programação natalina em Manaus inicia na segunda-feira (6), no Complexo da Ponta Negra