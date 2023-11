Funcionário é preso suspeito de tocar nas partes íntimas da filha do patrão em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 42 anos foi preso na quarta-feira (8), por ser apontado como autor de atos libidinosos com uma criança de 7 anos e com sua prima de idade próxima. Ele foi preso no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-sul de Manaus.

O suspeito prestava serviços para o pai da vítima e teria se aproveitado de momentos que ficou a sós com ela para tocar em suas partes íntimas.

Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (9), a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, informou que as investigações iniciaram no dia 18 de julho desse ano, quando a representante legal da vítima, uma criança de apenas 7 anos de idade compareceu na delegacia relatando o crime.

“No dia da denúncia, o pai da menina levou esse homem para transportar uns móveis da casa da irmã dele e levou a criança. Em alguns momentos que ele saia da casa, o suspeito ficava sozinho com a menina. Então, nesses momentos, ele chegou a tocar várias vezes na criança, constrangeu a menina toda vez que ficou sozinho, chamou a criança para beber água, ou seja, sempre que ele teve a oportunidade nessas intervenções” declarou a delegada

Conforme a delegada, o homem quando descobriu que foi denunciado fugiu do local. Foram realizadas buscas e decretada a prisão temporária dele. O suspeito não responde por nenhum crime sexual, apenas por furto, até o momento.

“Existe a possibilidade dele ter cometido esse crime com mais mulheres, ou até mesmo meninos da mesma família. Nos depoimentos que a gente tomou, a família da vítima disse que ele prestava serviço para várias residências ali no bairro”, completou a delegada.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente.

