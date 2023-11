Caminhão perde controle e 13 pessoas ficam feridas na AM-070

Samu também esteve no local para atender todas as vítimas

Manacapuru (AM) – Um caminhão que transportava 13 pessoas perdeu o controle e tombou, na manhã deste sábado (11), no quilômetro 62 da rodovia AM-070, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Dois homens ficaram gravemente feridos, apresentando machucados na cabeça e no joelho. Essas duas vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Manacapuru para receber atendimento médico.

“De acordo com informações preliminares, o caminhão transportava essas 13 pessoas quando perdeu o controle em uma curva, ocasionando o tombamento. A partir do acionamento, os bombeiros da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de Manacapuru rapidamente se deslocaram para o local indicado e ao chegarem, fizeram a avaliação inicial das vítimas”, contou o comandante-geral da corporação, coronel Orleilso Muniz.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu todas as vítimas. Dentre elas, uma sofreu traumatismo craniano, e corre risco de morte. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Manacapuru. Após avaliações na emergência da unidade de saúde, os pacientes mais graves devem ser transferidas para hospitais de Manaus.

