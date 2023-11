Caso de ‘PDF’ com suposta lista de garotas de programa é investigado pela Polícia do AM

Manaus (AM) – O caso das mulheres que tiveram sua imagem associada por suposta relação com serviços de acompanhantes, em arquivo de PDF que repercutiu nas redes sociais, foi registrado na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) e segue sob investigação, de acordo com a Polícia Civil do Amazonas. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul também foi acionada para investigar o caso.

Ao menos 20 mulheres, de cerca de 80 citadas no arquivo, procuraram a representação de Dani Nova. O advogado relatou que a situação é grave e afeta o emocional das assistidas, assim como tem casos de mulheres em outras cidades e tiveram suas fotos inseridas no pdf.

A solicitação pede que o arquivo não seja mais divulgado, a partir do apoio da sociedade para restaurar a integridade das mulheres relacionadas. Dani Nova destacou ainda que o compartilhamento online do pdf se configura como crime cibernético.

