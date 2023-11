Um homem em situação de rua, de 23 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (16), por tentar usar um pedaço de madeira para estuprar uma mulher de 41 anos no Distrito Federal. O crime sexual ocorreu na Plataforma F da Rodoviária do Plano Piloto.

Durante fiscalização dos militares no terminal rodoviário, testemunhas denunciaram a ação do agressor. Por meio das câmeras de segurança, a equipe identificou onde ele estava e, imediatamente, acionou policiais da área.

Uma equipe do policiamento ostensivo informou ter visto o suspeito descer correndo as escadarias da Estação Central do Metrô, na Rodoviária. Ele foi capturado perto das escadas rolantes.

A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que verificou várias escoriações nas partes íntimas dela. O suspeito de cometer o crime foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), para adoção das medidas cabíveis.

*Com informações do Metrópoles

