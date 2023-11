Agentes de trânsito concluem curso de atualização em Manaus

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), concluíram com sucesso o curso de atualização para os agentes de trânsito do município, nesta quinta-feira (16). A capacitação teve início no dia 2 de outubro, e foi focado na Legislação de Trânsito e práticas de atuação e abordagens nas vias urbanas, cumprindo a normativa obrigatória da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Com uma carga horária de 32 horas e dividido em seis turmas, o treinamento abrangeu todos os 340 agentes do IMMU, reforçando a importância de estar sempre atualizado com as mudanças constantes nas legislações de trânsito.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, enfatizou a necessidade dessas atualizações para o cumprimento eficaz das atribuições legais dos agentes e a cooperação técnica entre os órgãos de fiscalização.

“Esse trabalho em conjunto está dando resultado nas ruas. Está diminuindo o número de infrações, o número de sinistros de trânsito e tudo isso só aconteceu por causa da colaboração e parceria entre o IMMU e o Bptran”, enfatizou Henrique.

O tenente-coronel Madson dos Santos Corrêa, comandante do BPTran, reiterou a dinâmica do trânsito e a consequente evolução da legislação, destacando a importância de os agentes estarem sempre atentos e informados sobre as novidades legislativas para prestar um serviço de qualidade à população.

“O curso teve o objetivo de capacitar os agentes para que eles possam atuar nas novas competências. É sempre um motivo de orgulho e satisfação em parceria com os demais órgãos de trânsito para que a população seja beneficiada e vidas sejam salvas”, disse Correia.

O curso foi estruturado em três módulos essenciais: o primeiro abordou a Legislação de Normas de Trânsito, o segundo focou em ética e cidadania, e o terceiro concentrou-se na operação e fiscalização de trânsito. Esta estrutura foi pensada para oferecer uma formação abrangente, preparando os agentes para enfrentar os desafios cotidianos nas vias de Manaus com maior eficiência e responsabilidade.

Com a conclusão deste curso, os agentes de trânsito de Manaus estão agora mais bem equipados e preparados para aplicar as leis de trânsito de maneira eficaz, garantindo a segurança e o fluxo eficiente nas vias da cidade.

O treinamento não apenas aprimora as habilidades profissionais, mas também reforça o compromisso da prefeitura e do IMMU com a segurança e a ordem no trânsito urbano de Manaus.

