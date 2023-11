Milei discute com Fernández transição de governo da Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o presidente eleito, Javier Milei, se reuniram pela primeira vez, nesta terça-feira (21).

De acordo com comunicado oficial emitido pela Presidência, o encontro aconteceu na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente, em Olivos, na região de Buenos Aires.

“A reunião aconteceu na residência presidencial de Olivos, com o objetivo de dar início do processo de transição institucional entre as equipes designadas por ambos nas diferentes áreas do governo”, afirmou o comunicado.

Uma equipe da CNN em Olivos relatou que Milei chegou ao local da reunião por volta das 8h30.

De acordo com um comunicado oficial divulgado, nesta segunda, em um perfil do gabinete do presidente eleito, Milei não anunciará nomeações para os cargos do futuro governo até o dia da posse, marcada para 10 de dezembro.

Milei adia anúncio do ministro da Economia e culpa Massa

A escolha mais esperada do novo governo de Javier Milei é o cargo de ministro da Economia. A pessoa indicada terá como missão tentar arrumar os graves problemas da segunda maior potência econômica da América do Sul.

O presidente eleito planejava anunciar o escolhido na segunda-feira (20), mas mudou de ideia com a possibilidade de Sergio Massa, atual ministro e derrotado nas urnas, pedir licença do cargo.

Entre os mais citados como possíveis escolhas de Milei estão vários nomes que já participaram de governos passados, como nas gestões de Maurício Macri e Carlos Menem.

Federico Sturzenegger é um dos mais citados. Ele foi presidente do Banco Central da Argentina entre os anos de 2015 e 2018 durante o governo Macri. Tem muito trânsito no mercado financeiro, e poderia abrir portas para o país em uma provável renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Mais cedo, em entrevista à Rádio Continental, Milei disse que Sturzenegger é “um dos mais brilhantes economistas” da Argentina.

Nessa entrevista, disse sua intenção era anunciar na segunda-feira o nome do novo ministro. Mas decidiu adiar após os rumores de que Massa poderia deixar o cargo de ministro da Economia – ele manteve a posição mesmo durante a campanha eleitoral.

“Tinha o plano de anunciar hoje, mas diante da canalhada feita pelo ministro Massa (a possibilidade de deixar o ministério), vão torpedear o novo ministro da Economia antes mesmo de assumir. O cenário mudou ontem à noite”, disse na entrevista à rádio. “Não posso expor o meu ministro a um lamaçal gerado pela irresponsabilidade do ministro Massa”.

Roque Fernández é outro citado. Ele foi presidente do BC entre 1991 e 1996 e depois ocupou o Ministério da Economia entre os anos de 1996 e 1999, no governo Menem.

Carlos Rodríguez é mais um nome citado. Ele foi secretário de Política Econômica entre 1997 e 1998 no governo Menem. Também trabalhou no FMI em Washington, nos Estados Unidos.

O quarto nome é o de Darío Epstein, que foi presidente da Comissão de Valores Mobiliários da Argentina entre os anos de 1992 e 1994.

