Manaus tem dois projetos finalistas em programa de educação

Manaus (AM) – Após convocar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) a se inscreverem na 9ª edição do Educar para Transformar, o Instituto MRV dá continuidade ao projeto. Em Manaus foram selecionados as instituições IPÊ, com o projeto Navegando Educação Empreendedora na Amazônia e Politize!, com o projeto Jovens Líderes em Ação: Fortalecendo Competências na Rede Pública de Ensino em Manaus. As iniciativas mais votadas receberão o apoio do Instituto MRV, por meio de qualificação, treinamento, mentorias e aporte financeiro de R$ 100 mil reais.

Para votar acesse o link: https://votacaoeducar9.prosas.com.br/

Ao todo, foram inscritos mais de 150 projetos com foco em educação. Desses, 14 foram selecionados, de acordo com critérios exigidos no edital, para participarem da votação popular. Estão na disputa projetos com foco em educação e sustentabilidade, educação e cultura, educação e empreendedorismo, educação e inovação, e educação e empoderamento.

O objetivo desta edição é promover a solução de problemas locais por meio da educação tendo as crianças, adolescentes e/ou jovens com até 24 anos de idade como protagonistas das ações de mudança. Além de envolver a(s) escola(s) como parceiras na execução dos projetos.

