Maior Buteco do Mundo’ tem edição de despedida em Manaus

Manaus (AM) – O ‘Maior Buteco do Mundo’ retorna a Manaus no próximo sábado (2) para sua despedida. A Arena da Amazônia vai receber Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e Simone Mendes nessa quarta e última edição.

Para se despedir de Manaus com ‘chave de ouro’, o line-up do Buteco traz todo o carisma e o romantismo da dupla Bruno & Marrone, com seus mais de 20 anos de carreira e muitos sucessos como “Vidro Fumê”, “Dormi na Praça”, “Um Bom Perdedor”, e etc.

Já Simone Mendes chega para abrilhantar e trazer ainda mais sucessos ao Buteco com a música mais tocada do ano “Erro Gostoso”, além de “Dois Fugitivos”, “Manda um Oi”, Daqui Pra Frente” e muito mais.“Vamos fazer história mais uma vez Manaus! Essa terra que eu tanto amo e que sempre me recebe tão bem vai receber uma edição épica do Buteco.

Conto com todos vocês lá na Arena da Amazônia sábado, butequeiros. Até lá, BBs”, convida o anfitrião e dono da festa Gusttavo Lima, que encerra a noite com um repertório cheio de hits.

Os ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo aplicativo ou site BaladAPP (http://www.baladapp.com.br) ou nos pontos de venda físico: Centrais Oba dos shoppings Manauara e Millenium.

*Com informações da assessoria

