Terremoto de magnitude 7.5 atinge Filipinas neste sábado

A ilha de Mandanau, nas Filipinas, foi atingida por um terremoto de magnitude 7.5 neste sábado (2), disse o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

Tremor foi registrado a uma profundidade de 63 quilômetros. Segundo a agência filipina de sismologia, há risco de tsunami na região.

Segundo as autoridades filipinas, esse alerta vale por horas. Ele começou à meia-noite, no horário local, (13h no horário de Brasília).

A imprensa japonesa diz que há riscos de ondas também atingirem o Japão. Autoridades do país ordenaram a evacuação de moradores de regiões da costa sul, na cidade de Futtsu e nas ilhas de Ishigaki e Miyako.

Os Estados Unidos classificaram o tremor com uma magnitude ligeiramente maior, de 7.6, mas com profundidade de 32 quilômetros. O serviço de alerta dos EUA disse que ondas de três metros podem atingir alguns pontos do litoral das Filipinas, mas descartou o risco de tsunami.

Terremotos são comuns nas Filipinas, que fica no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”. O termo se refere a um conjunto de regiões onde placas tectônicas se encontram, formando de áreas de instabilidade com vulcões e altos índices de atividades sísmicas.

*Com informações do UOL

