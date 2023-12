‘Meu ídolo’: Milton Nascimento fica emocionado ao receber convite para show de Paul McCartney

Na quarta-feira, o filho de Milton, Augusto, foi um dos felizardos para participar do show fechado no Clube do Choro, em Brasília

O cantor Milton Nascimento viralizou nas redes sociais no sábado (2), ao compartilhar que recebeu um convite da produtora dos shows de Paul McCartney no Brasil para acompanhar a apresentação do ex-Beatle em Belo Horizonte. Bituca vai presenciar ambas as apresentação de Macca, como era chamado na infância, na Arena MRV, no domingo (3) e na segunda-feira (4).

“Nesta mesma semana em que receberemos em poucos dias o eterno Beatle, este convite a você é tão especial quanto inevitável. O Bônus Track tem o prazer de convidá-lo para o show do Paul McCartney no dia 4 de dezembro, na Arena MRV”, começa a ler, emocionado, Milton Nascimento.

“Por todas as suas viagens de carro ao som de Beatles e por esse momento emblemático nas Minas Gerais que o viram crescer. Nos vemos lá, porque sonhos não envelhecem”, termina a leitura e, em seguida, comemora. Com um sonoro “Claro”, Bituca não deixa dúvidas de que o convite está mais que aceito.

Em seguida, ele abre o kit enviado junto com o conjunto. Ao segurar uma camiseta com o rosto de Paul, Milton Nascimento deixa a emoção transbordar. “Esse é meu ídolo”, diz, rindo de alegria. A assessoria do show do Beatle confirmou a presença do fã ilustre. Já Milton Nacimento mandou avisar que vem nos dois dias de shows de Paul McCartney em BH.

Essa não é a primeira vez que Paul nota Milton Nascimento. Na quarta-feira, o filho do brasileiro, Augusto, foi um dos felizardos para participar do show fechado no Clube do Choro, em Brasília Na ocasião, 500 convidados assistiram de pertinho à apresentação da turnê Got back.

*Com informações do Correios Braziliense

