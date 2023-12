‘Mulher mais presa do mundo’ enfrenta sua 63ª prisão

Aos 31 anos, Chelsea Steiniger, está detida pela 63ª vez. Ela voltou para atrás das grades enfrentando 24 novas acusações, no Tribunal do Condado de BuBuckingham, que vão desde roubo de identidade até porte de drogas.

Em outubro, ela esteve no tribunal, de Albemarle na Carolina do Norte, por um conjunto diferente de acusações. O Daily Progress descreveu-a como “jovial”, mesmo estando no tribunal algemada e com grilhões nas pernas. De acordo com o veículo, o juiz suspendeu algumas sentenças, mas impôs uma pena de 30 dias à acusação de condução sob influência de álcool.

Um banco de dados estadual mostra que Chelsea tem 63 prisões. “Seu número de prisões excede o de qualquer outra pessoa de quem já ouvi falar”, afirmou o advogado local Scott Goodman ao The Daily Progress.

Uma de suas condenações recentes e mais notáveis ​​envolveu o roubo de uma scooter de uma enfermeira que trabalhava no Centro Médico da Universidade da Virgínia. Ela recebeu pena suspensa nesse caso, mas foi condenada a pagar uma indenização à enfermeira dentro de um ano.

Chelsea está presa na Cadeia Regional de Piemonte pelas últimas acusações. Ela deve voltar ao tribunal em janeiro.

*Com informações do Extra

