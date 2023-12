Shopping de Manaus: Promoção vai premiar com chocolates e sortear duas motos BMW

Manaus (AM) – “Natal de Doçuras”, do Shopping Ponta Negra, premiará os clientes com uma caixa em formato de estrela, contendo bombons da Cacau Show e sorteará duas motos BMW para quem cumprir os requisitos da promoção. A campanha ocorrerá até dia 4 de janeiro.

Para participar é fácil: a cada R$ 400 em compras nas lojas participantes do shopping, o cliente ganha uma estrela com bombons da Cacau Show (limite de um por CPF) e recebe também um número da sorte para concorrer ao sorteio das motos BMW. Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, o cliente que apresentar cadastro no aplicativo Clube Ponta Negra ganhará números da sorte em dobro.

As trocas das estrelas com bombons da Cacau Show serão realizadas até o término do estoque. Para os apaixonados por motos, os modelos são BMW F900 R SPORT e G310 R, zero quilômetro, também da BMW, que é patrocinadora da campanha de Natal do Shopping Ponta Negra.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, explica que a campanha é um incentivo a mais para quem está em busca dos presentes de Natal.

“Ao realizar as compras de Natal no Shopping Ponta Negra, o cliente ganha uma linda estrela com bombons da Cacau Show, a oportunidade de levar para casa uma das motos BMW e, quem sabe, iniciar o ano novo com um super prêmio como esse”, destaca.

Programação de Natal

Além da campanha “Natal de Doçuras”, o Shopping Ponta Negra, também está com uma programação especial, com paradas natalinas que encantam o público, levando música, dança e personagens do mundo fantástico do Papai Noel. As paradas ocorrem aos finais de semana em dois horários, às 17h e às 19h. Nos dias 22 e 23, serão 3 paradas, às 17h, 19h e 21h.

Haverá também contação de histórias, oficinas de doces, enfeites e adereços natalinos e pinturinhas de rosto para crianças, entre outras atividades, além da Fábrica de Doçuras do Natal, onde o Papai Noel aguarda crianças e adultos para o registro fotográfico.

É importante ler o regulamento completo da promoção “Natal de Doçuras” no site www.shoppingpontanegra.com.br.

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras. O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 135 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

