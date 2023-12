Musical ‘Por Amor Jesus Nasceu’ acontece nos dias 15 e 16 de dezembro em Manaus

Manaus (AM) – As celebrações de Natal ganham mais um reforço com o musical “Por Amor Jesus Nasceu” que acontece de forma gratuita nos dias 15 e 16 de dezembro no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Realizado sem fins lucrativos, o espetáculo é uma realização do Projeto Por Amor e traça uma linha temporal do nascimento de Jesus desde a aparição do anjo Gabriel a Zacarias até a apresentação de Cristo no templo.

O evento já faz parte da tradição dos moradores da rua Brandão Amorim, localizada no núcleo 4 da Cidade Nova, onde é montado o palco externo. A apresentação conta com a participação de 80 voluntários, entre staff, atores, cantores e dançarinos e tem o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM) do núcleo 14, Área 108. Alguns dos participantes estão envolvidos no projeto desde a primeira edição, feita em 2012, como é o caso da costureira Maria Perpétua Medeiros, de 83 anos, que confeccionou as roupas infantis do espetáculo.

“O musical me impulsiona a dar incentivo às pessoas. Apesar de estar com essa idade, gosto muito de participar e de ser atriz por um dia. Acho muito importante e significativo colaborar com a comunidade em um evento que reúne a família e os vizinhos”, relata.

Diferentemente de Maria Perpétua, a coralista Elizandra Medeiros nunca tinha costurado, mas, recebeu a missão de coordenar a confecção dos figurinos do Musical e aceitou o desafio. “Tem sido uma terapia, já estou até sentando na máquina e fazendo uns pontos. É desafiador e ao mesmo tempo uma honra deixar um legado”, relata a voluntária que também participa desde a primeira edição de “Por Amor Jesus Nasceu” e viu colegas se superando e aprendendo novas habilidades.

Aos 7 anos, Samuel Silva participou da encenação interpretando Jesus Cristo e, nesta edição, com 18 anos, vai atuar como o rei mago Baltazar que presentou o bebê Jesus com mirra. Para ele, fazer parte do espetáculo é especial, pois conta a verdadeira história do nascimento do salvador.

“Mamãe e papai me levavam para participar e eu sempre achei muito legal. Agora estou em cargos diferentes, mas é bom estar ajudando de alguma forma e contar essa história tão linda de como Deus se fez homem e nos salvou”, afirma.

Dirigido pela jornalista e produtora, Elisângela Medeiros, o espetáculo promove integração entre comunidade e igreja para apresentar a mensagem de Deus.

“É uma grande responsabilidade estar produzindo um fato histórico diretamente ligado à palavra de Deus, registrado na Bíblia. Nós já contamos sobre a vida de Jesus, o seu ministério, morte e ressurreição. Nesta edição, é uma celebração ao verdadeiro sentido do Natal, ao cumprimento das profecias que falavam sobre o rei que viria resgatar seu povo. O marco do nascimento de Jesus é um motivo de alegria e é esse sentimento que estaremos levando para a população com o espetáculo”, disse.

O musical compõe o Projeto “Por Amor” que realiza atividades sociais na comunidade como cursos gratuitos, oficinas e treinamentos. A capacitação profissional promove emprego e renda individual para quem participar.

“As oficinas e os cursos são abertos para quem quiser participar. Inclusive ofertamos uma recente para produção de enfeites natalinos como guirlandas, caixas para presente, flores, tudo a partir de produtos recicláveis como garrafa pet, caixas de ovos e papelão. Dessa forma, além de capacitar as pessoas, também usamos esse material na ornamentação do evento”, explica a diretora.

A programação começa às 17h com abertura da praça de alimentação e área para o público infantil. O musical inicia às 20h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Espetáculo comemora 20 anos de existência do grupo musical Curumim na Lata

Clima natalino: Saiba como fazer um panetone caseiro

Em ação de Natal, trabalhadores do PIM entregarão presentes para crianças em Manaus