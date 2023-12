Trecho da avenida Camapuã é parcialmente interditada para obras de viaduto em Manaus

Uma faixa na avenida Camapuã, entre as zonas Norte e Leste, sentido Terminal 4, foi parcialmente interditada nesta quarta-feira (20), devido aos avanços no projeto de construção do complexo viário Rei Pelé. As informações são da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Nesta etapa, as equipes iniciam a escavação da avenida para perfuração das estacas que servirão de sustentação ao tabuleiro do viaduto. A interdição se estende até o final da obra, cujo cronograma prevê conclusão em julho de 2024.

A ordem de serviço foi assinada em janeiro deste ano. A obra é executada com recursos da ordem de R$ 80,8 milhões, oriundos da parceria entre o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

A prefeitura orienta os condutores a reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar no trecho. A via foi estreitada e, consequentemente, apresenta retenções.

Leia mais

Bola do Produtor ganha 1ª estaca de sustentação do viaduto ‘Rei Pelé’, em Manaus