“Hemorragia na cabeça é considerada emergência”, diz neurologista sobre Sthe

A internação da influenciadora digital Sthefane Matos no início desta semana, em decorrência de um “sangramento cerebral” preocupou os mais de 9 milhões de seguidores da ex-A Fazenda.

O termo é colocado entre aspas, por ser diferente do que é utilizado por especialistas.

Ao iBahia, o doutor Antônio Andrade, neurologista especialista em administração em saúde, presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia Instituto do Cérebro, afirma que o termo correto a ser utilizado é hemorragia cerebral.

De acordo com Doutor Andrade, há diversas hipóteses a serem estudadas no caso de uma hemorragia cerebral.

No caso de Sthe, a assessoria não informou qual o quadro atual da blogueira, apenas que ela está em observação.

“Se for classificar, você tem as má formações das veias venosas, pode ser só aneurisma das artérias, pode ser pequenos vasos rompendo, pode ser que as cavidades que nós temos no cérebro chamadas de ventrículos sangrem“.