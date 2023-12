Saiba como evitar a ressaca depois das confraternizações de Natal

Natal, Ano-Novo e confraternizações incentivam a bebedeira, mas é possível evitar o impacto do álcool com algumas dicas simples

É quase impossível escapar do álcool no fim de ano. São muitas festas e confraternizações motivadas pela proximidade com Natal e Ano Novo e boa parte das ocasiões é regada a vinho, champanhe e outras bebidas alcoólicas. Com tantas oportunidades para brindes, como manter o controle e evitar a ressaca no dia seguinte?

O que causa a ressaca?

Em excesso, a bebida alcoólica intoxica o organismo e pode fazer as manhãs serem acompanhadas de dores de cabeça, enjoo e fraqueza. “Passando pelo fígado, o etanol produz uma substância que é tóxica para o corpo chamada acetaldeído, ele é o responsável pelos sintomas da ressaca”, explica o neurologista Saulo Nader, de São Paulo.

A ressaca é literalmente o outro lado da moeda da parte boa de beber. Inicialmente, a ingestão de bebidas alcóolicas provoca euforia, desinibição e descontrole motor, mas, passado algumas horas, leva a um estado depressivo e aos desconfortos da ressaca. Por isso, o mais prudente é evitar a intoxicação.

Como evitar a ressaca

1. Tome água antes, durante e depois de beber

Beber água entre os drinques é a principal receita para diminuir os sintomas da ressaca, segundo o neurologista. “A lógica é bem simples, se estou muito hidratado, se bebo bastante líquido, aumento o volume de sangue, diluo a substância tóxica e ajudo meu fígado a metabolizar o etanol mais rápido e a eliminá-lo”, explica Nader.

A endocrinologista Lorena Lima Amato, também de São Paulo, ressalta a capacidade que a hidratação tem de combater os efeitos da intoxicação pelo álcool. “Para quem está de ressaca, a dica é se manter hidratado, pois o álcool rouba água do organismo e aumenta a vontade de urinar”, explica. Água de coco e frutas, como melancia, abacaxi e melão, ajudam bastante, pois são ricas em água.

2. Tenha uma boa alimentação antes e depois

A nutricionista Laura Silva, de Brasília, destaca a importância da alimentação para reequilibrar o organismo depois de noites de exagero. “Na maioria das vezes, as pessoas na ceia acabam só comendo petiscos ou nem isso, dando preferência à bebida. Fazer uma refeição completa no dia seguinte ajuda bastante a evitar ressaca”, adverte.

3. Não perca a conta das taças

Na companhia de amigos e familiares, é difícil conter a empolgação com a bebida preferida. Porém, a melhor maneira de evitar a ressaca continua sendo beber com moderação ou escolher opções sem álcool. “Espere o copo esvaziar para enchê-lo novamente. Assim, você terá controle de quanto está bebendo”, aconselha a endocrinologista.

4. Use remédios, se necessário

Alguns remédios indicados para a ressaca podem ser úteis caso não entrem em conflito com alguma medicação que o indivíduo usa.

O neurologista recomenda também tomar algum analgésico pra dor de cabeça e um remédio para enjoo que já tenha sido usado antes pela pessoa.

