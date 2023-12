Núcleo de Equoterapia vai aumentar número de vagas em 2024 no Amazonas

Manaus (AM) – Referência em tratamentos terapêuticos, o Núcleo de Equoterapia da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) vai ampliar, entre 30 a 50, o número de vagas para 2024. Atualmente, 126 praticantes são atendidos pelas equipes multidisciplinares no Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), localizado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o coordenador do núcleo, capitão Luiz Strieder, para o ano de 2024, mais uma equipe multidisciplinar será implementada nos trabalhos, no turno vespertino. Com o reforço, serão geradas 30 a 50 novas vagas.

“O objetivo é diminuir a fila de espera. Hoje, ela gira em torno de 227 pretensos praticantes à prática. Então, vai ajudar a diminuir o número de pacientes na fila”, destacou o capitão.

Com 30 anos de existência, a equoterapia da PMAM já atendeu mais de 10 mil praticantes, e atua com equipes multidisciplinares compostas por equitadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, auxiliares dos especialistas e estagiários.

As atividades são divididas em quatro fases: na primeira são trabalhados os praticantes que precisam de apoio e atenção para ficar sob o cavalo; a segunda fase é direcionada aos praticantes que conseguem desenvolver atividades de forma independente, contudo, com orientação do mediador; a terceira e quarta fase trabalham praticantes que possuem habilidades equestres.

Ainda conforme o capitão Luiz Strieder, para fazer parte da prática de equoterapia da PMAM, primordialmente, o solicitante deve passar por uma consulta médica.

“Após isso, ele deve trazer o laudo ou a orientação indicando a prática de equoterapia. Com o laudo, ele procura o regimento para ser atendido pela equipe que vai colocá-lo na lista de espera”, explicou o coordenador.

Atendimento especializado

De acordo com a psicóloga do núcleo, Eulália Campos, durante a prática de equoterapia, a equipe traça as informações com relação às patologias de cada praticante, para que os atendimentos sejam direcionados aos especialistas que compõem o núcleo.

“Trabalhamos durante as atividades não só as questões motoras, mas cognitivas; a percepção dele em relação ao meio; à interação com a equipe; à confiança com relação ao animal. Para que a gente consiga entender a dinâmica do praticante e as necessidades dele, tanto cognitiva, motora e sensorial”, explicou a psicóloga.

Benefícios da equoterapia, conforme especialistas:

· Desenvolvimento do afeto, em razão do contato com o cavalo;

· Estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva;

· Melhora da postura e do equilíbrio;

· Aumenta a autoestima e a autoconfiança, promovendo a sensação de bem-estar;

· Melhora do tônus muscular;

· Permite o desenvolvimento da coordenação motora e percepção dos movimentos.

· Facilita a interação social

*Com informações da assessoria

