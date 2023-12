Morre Cassiano Cirilo, empresário amazonense do Grupo Diário de Comunicação, aos 92 anos

Manaus (AM) – O empresário Cassiano Cirilo Anunciação, de 92 anos, o “Batará”, morreu nesta quinta-feira (28), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele tentava se recuperar de uma pneumonia, mas não resistiu. Nos últimos 60 anos, “Batará” montou um conglomerado empresarial que inclui empresas de comunicação, imobiliária, hotel e diversos outros empreendimentos.

“Batará” surgiu para a vida empresarial na década de 60, quando colocou nas ruas os primeiros ônibus para realizar o transporte coletivo em Manaus. Na época os veículos tinham carroceria de madeira, como ele mesmo costumava lembrar.

Depois de vender o empreendimento para um grupo de fora do Estado, o Viama, ele passou a investir em diversos outros setores. Adquiriu também inúmeros imóveis na cidade.

Entre os negócios de maior repercussão, montou o hotel Ana Cassia, no Centro de Manaus e o jornal Diário do Amazonas, que surgiu em 1985 e persiste até hoje, gerando ainda outros negócios no setor das comunicações, como a TV Diário (canal 27.1), o tablóide Dez Minutos e o portal d24am, um dos mais acessados do Estado.

O empresário deixa a esposa e oito filhos, além dos netos. A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento, que devem ocorrer em Manaus.

