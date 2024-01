Manaus celebra chegada de 2024 com atrações e espetáculo de drones na Ponta Negra

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizou “O Maior Réveillon de Todos” no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, na virada de ano no domingo (31), para a segunda-feira (1). As grandes atrações musicais nacionais e locais atraíram uma multidão ansiosa para ver Dorgival Dantas, Joelma e Kevin o Cris.

A tradicional queima de fogos emocionou a todos e o inédito espetáculo de drones causou grande euforia após a chegada de 2024. O prefeito David Almeida ressaltou que Manaus merece receber grandes eventos como este após anos de dificuldades.

“A gente investe em todos os setores da cidade de Manaus e a cultura é um dos setores que nós temos investido. Até porque nós sofremos muito com a pandemia e nós viramos a chave, resgatamos a autoestima da população, da nossa cidade. Manaus merece grandes eventos, merece grandes espetáculos, e é o que nós estamos fazendo e entregando para a população”, disse o prefeito, desejando um ano de conquistas, realizações e bênçãos aos manauaras.

A população que tomou as areias da praia da Ponta Negra estava ansiosa pelos shows, principalmente o de Joelma, a rainha paraense que botou o país todo para “tomar o tacacá”.

“Primeira vez que eu estou aqui no Réveillon de Manaus. Estou achando muito legal, pois vou ver a rainha (Joelma). É uma diversão muito legal”, disse Renato Teixeira, auxiliar de cozinha.

Joice Santos estava desde cedo guardando seu lugar o mais próximo do palco para ver Joelma, mas, antes, curtir Dorgival Dantas também.

“A expectativa para o show da Joelma é imensa. Não é à toa que a gente está aqui desde as 4h e para o próximo ano eu espero muita saúde, muita paz. Que o ano de 2024 venha a ser um ano de realizações, de metas”, desejou a auxiliar de produção.

A programação musical do Réveillon na Ponta Negra iniciou com artistas locais. Uendel Pinheiro agradeceu pela estrutura oferecida pela Prefeitura de Manaus.

“É sempre uma honra estar em um evento grandioso que nos dá, para artistas locais, estrutura, sonorização, iluminação, todo o aparato que artistas nacionais têm, a gente acaba tendo igualzinho”, declarou.

Dorgival Dantas foi a primeira atração nacional a subir no palco e também a última de 2023, antes da virada. Após sua apresentação foi a vez do prefeito realizar a contagem regressiva para a chegada de 2024 e iniciar a tradicional queima de fogos de Manaus.

Já em 2024, o primeiro show veio dos céus, com o inédito espetáculo de drones na virada de ano da capital. Os drones formaram imagens que desejaram Paz, Feliz Ano-Novo e trouxeram figuras que representam a nossa terra, como o boto e a ponte Rio Negro.

Joelma, com o show mais esperado, realizou a primeira apresentação de 2024. A artista disse que foi incrível passar a virada de ano com os manauaras, que sempre a recebem muito bem.

“É incrível passar essa virada aqui com vocês. Eu ‘tô’ muito, muito feliz e muito grata a Deus e a todos. Eu ando por aqui há anos. Eu sempre sou recebida assim com muito amor e carinho. Isso não tem preço”, disse a artista, desejando muita alegria e coisas especiais para o povo de Manaus.

O funkeiro carioca Kevin o Cris fechou as apresentações de artistas nacionais do Réveillon. Ele contou que já esteve no maior #SouManaus, realizado em 2023, e agora voltou para o “Maior Réveillon de Todos”.

“Estivemos no Sou Manaus, hoje no Maior Réveillon de Todos os Tempos. ‘Tô’ muito feliz de estar presente levando o funk que é o ritmo que contagia onde quer que a gente ande nesse Brasilzão”.

“O Maior Réveillon de Todos” contou com grande esquema operacional e de segurança, coordenado pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). Cerca de 2 mil profissionais atuaram no evento de forma direta.

*Com informações da assessoria

